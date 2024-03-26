قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن تل أبيب لن توقف حربها على غزة حتى عودة جميع المحتجزين.

جاء ذلك في مقطع مصور بثَّه من واشنطن قبل لقائه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وبعد وقت قصير من تبنّي مجلس الأمن الدولي قراراً بوقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة خلال رمضان دون أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) لإحباط القرار كما سبق وفعلت 3 مرات.

وخلال لقائه في واشنطن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قال غالانت إن نتائج الحرب في غزة ستؤثر في إسرائيل والمنطقة لعقود، حسب بيان للمكتب الإعلامي لغالانت.

وأضاف البيان: "بُحثت خلال اللقاء الخطوات المطلوبة لمواصلة القضاء على حركة حماس وتفكيك قدراتها العسكرية والسلطوية، وجهود إعادة المختطفين".

وذكر البيان أن غالانت "أكد لمستشار الأمن القومي أن الطريقة التي تنتهي بها الحرب في غزة ستؤثر في دولة إسرائيل والمنطقة بأكملها لعقود قادمة، وستنقل رسالة واضحة".

وخلّف الموقف الأمريكي الجديد، الاثنين، موجة من الغضب في إسرائيل، حيث ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إرسال وفد بلاده إلى واشنطن.

ورأى نتنياهو في بيان لمكتبه، أن "هذا تراجع واضح عن الموقف الأمريكي الثابت في مجلس الأمن منذ بداية الحرب".

وقال إن هذا التراجع "يضر بالمجهود الحربي وبالجهود الرامية إلى إطلاق سراح المختطفين، لأنه يعطي حماس الأمل في أن الضغوط الدولية سوف تسمح لها بالحصول على وقف إطلاق النار من دون إطلاق سراح مختطفينا".

من جانبه، قال متحدث مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، الاثنين، إن واشنطن لم تصوّت على قرار وقف إطلاق نار في غزة لأنه "لم يُدن حماس".

وتعليقاً على قرار نتنياهو بشأن إرسال وفد تفاوضي إلى واشنطن، قال كيربي: "إنه أمر مخيّب للآمال، نشعر بخيبة أمل كبيرة لأنهم لن يأتوا إلى واشنطن كي نناقش بدائل التوغل في رفح".

لكنه أشار إلى أنه بغضّ النظر عن القرار الأممي، فإنه من المقرر أن يعقد المسؤولون الأمريكيون محادثات منفصلة مع غالانت الموجود حالياً في واشنطن بشأن قضايا تشمل الرهائن والمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في مدينة رفح بجنوب غزة.

كان من المقرر أن يغادر وفد يضم وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، إلى واشنطن في الأيام القادمة، وفق صحيفة هآرتس العبرية.

وكانت تلك الزيارة قد تقررت الأسبوع الماضي في اتصال بين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، لبحث بديل للعملية العسكرية المحتملة لاجتياح رفح، التي أعلنت واشنطن معارضتها لها في أكثر من مناسبة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، مما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".