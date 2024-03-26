دخلت قافلة مساعدات إنسانية مساء الاثنين إلى شمال قطاع غزة، عبر شارع صلاح الدين الواصل بين جنوبي وشمالي القطاع.

وسمح جيش الاحتلال الإسرائيلي بدخول مساعدات دولية محدودة من جنوب القطاع مكونة من 7 شاحنات، لمحافظة شمال قطاع غزة، التي تضمّ بلدات جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا.

ووصلت شحنة مساعدات تحمل الدقيق والمعلبات، عبر شارع صلاح الدين الذي يمتد من جنوبي القطاع إلى شماليه، ووُضعت في مخازن تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وخلال الأيام الماضية وصلت كميات محدودة من شاحنات المساعدات الإنسانية بعد مرور نحو 4 أشهر من عدم إدخال جيش الاحتلال الإسرائيلي ليها، كانت أُولاها في 17 مارس/آذار الجاري.

وتقيّد إسرائيل وصول المساعدات إلى غزة، مما تسبب في شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، وأدى إلى مجاعة أودت بحياة 27 فلسطينياً، بينهم رُضَّع، وفقاً لآخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في القطاع.

وخلّفَت الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية.