سياسة
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"القصة ذاتها".. الرئيس الكولومبي يشبّه ما يجري في غزة بما حدث في هيروشيما
قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، إن ما يحدث في غزة اليوم من إسرائيل يشبه ما حدث في هيروشيما التي ألقت الولايات المتحدة قنبلة ذرية عليها، داعياً دول العالم إلى مقاطعة الاحتلال إذا لم يلتزم قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار في القطاع.
"القصة ذاتها".. الرئيس الكولومبي يشبّه ما يجري في غزة بما حدث في هيروشيما
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو يُشبّه ما يحدث في قطاع غزة بما جرى لمدينة هيروشيما / صورة: AFP
26 مارس 2024

شبّه الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، قطاع غزة بمدينة هيروشيما التي ألقت عليها الولايات المتحدة قنبلة ذرية إبان الحرب العالمية الثانية.

وتعليقاً على خبر يفيد بموت فلسطينيين جوعاً في غزة، قال بيترو في منشور على حسابه بمنصة إكس: "عندما ألقت الولايات المتحدة قنبلة ذرية على هيروشيما، مات أكثر من 77 ألف شخص. اليوم، في بلد أصغر بكثير من اليابان، في فلسطين، في مدينة أصغر حتى من هيروشيما: مات أكثر من 32 ألف شخص في قصف غزة. القصة ذاتها".

وأشار بيترو إلى الدمار الذي لحق بغزة، متهماً الدول الكبرى باستخدام القوة العسكرية المفرطة وغير الواعية من أجل فرض إرادتها على الإنسانية جمعاء.

وفي منشور سابق، دعا الرئيس الكولومبي جميع الدول إلى قطع علاقاتها مع إسرائيل إذا لم تمتثل لقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف بيترو: "وأخيراً، قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع وقف إطلاق النار في غزة".

وشدد على أنه "إذا انتهكت إسرائيل قرار وقف إطلاق النار هذا، فإنني أدعو دول العالم إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تلك الدولة".

ومساء الاثنين، أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بوقفٍ فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، في خطوة باتجاه وقف دائم.

وصوّتت 14 دولة لصالح القرار الذي قدّمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمِّرة على غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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