سياسة
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تقرير دولي.. 3 آلاف قنبلة إسرائيلية على الأقل لم تنفجر في غزة
كشف تقرير لمنظمة "هانديكاب إنترناشونال" غير الحكومية، عن أن 3 آلاف قنبلة على الأقل من أصل 45 ألفاً أطلقها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لم تنفجر.
تقرير دولي.. 3 آلاف قنبلة إسرائيلية على الأقل لم تنفجر في غزة
3 آلاف قنبلة على الأقل لم تنفجر في غزة.. حسب منظمة غير حكومية / صورة: AP
26 مارس 2024

قدّرت منظمة "هانديكاب إنترناشونال" غير الحكومية أن ثلاثة آلاف قنبلة على الأقل من أصل 45 ألفاً أطلقها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول ومنتصف يناير/كانون الثاني، لم تنفجر، وفق ما حذَّر منه مسؤول في المنظمة، الاثنين.

وقال نائب مدير العمليات الدولية في المنظمة، جان بيار ديلومييه، لإذاعة فرنسا الدولية: "ثمة 3 آلاف قنبلة من بين هذه القنابل الـ45 ألفاً، لم تنفجر، وستشكل تلك، في الواقع، خطراً إضافياً، لا سيما بالنسبة إلى المدنيين عند العودة، في الوقت الذي يتعين فيه نشر المساعدات الإنسانية".

وهذا العدد الذي قدّرته "Mine Action Area of responsibility"، وهي مجموعة عمل مكونة من منظمات غير حكومية تنشط في الموقع من بينها "هانديكاب إنترناشونال"، يغطي الفترة الممتدة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول ومنتصف كانون يناير/كانون الثاني الماضيين، فيما يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأمضى ديلومييه عدة أيام في رفح على الحدود المصرية، حيث يقيم نحو 1.5 مليون فلسطيني، معظمهم من النازحين.

ورأى بشكل خاص أن وحده وقف إطلاق النار كفيل بمنح مزيد من "الرؤية" لمنظمة "هانديكاب إنترناشونال" كي "تبدأ أعمال إزالة الألغام وتلوُّث مخلفات الحرب من المتفجرات".

وأمس (الاثنين) تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً بوقفٍ فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.

وخلّفت الحرب الاحتلال الإسرائيلية المدمِّرة على قطاع غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عشرات آلاف الشهداء والجرحى المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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