سياسة
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"مشاهد الجثث مرعبة".. "أطباء بلا حدود" تحذّر من وضع صحي كارثي في غزة
قال الأمين العامّ لمنظمة "أطباء بلا حدود" كريستوفر لوكيير عقب جولة ميدانية في غزة، إنه لم يعد في القطاع نظام صحي يمكن الحديث عنه، مشيراً إلى أن الوضع بالقطاع الصحي كارثي.
"مشاهد الجثث مرعبة".. "أطباء بلا حدود" تحذّر من وضع صحي كارثي في غزة
منظمة أطباء بلا حدود تقول إن الوضع الصحي بغزة كارثي / صورة: AA
26 مارس 2024

كشف الأمين العامّ لمنظمة "أطباء بلا حدود" كريستوفر لوكيير، عن المخاطر التي يتعرض لها الوضع الصحي والإنساني في شمال غزة، قائلًا إن الأحوال الإنسانية في القطاع وصلت إلى مرحلة سيئة يصعب وصفها.

جاء ذلك في حديث أدلى به لوكيير، عقب جولة ميدانية أجراها في قطاع غزة، حيث اطّلع على الأوضاع ووقف شاهداً على الهجمات المكثفة والحصار الذي تتعرض له المنطقة.

وأكّد لوكيير أن الوضع الصحي عموماً في قطاع غزة "كارثي"، مشدداً على أنه "لم يعُد في غزة نظام صحي يمكن الحديث عنه".

ولفت إلى أنه زار المستشفى الإندونيسي الذي تدعمه منظمة "أطباء بلا حدود" شماليّ قطاع غزة، مشيراً إلى أنه كان مليئاً بالمرضى والمصابين.

وفي وصفه لهول ما شهده من فظائع في القطاع قال لوكيير: "شكّلَت الجثث بمشرحة مستشفى شهداء الأقصى مشهداً مرعباً حقّاً".

وأضاف: "في أثناء التنقل في المستشفى، على المرء أن يكون حذراً للغاية كي لا يطأ المرضى والمصابين الذين يفترشون الأرض بما في ذلك الممرات".

وأوضح لوكيير إن بعض الفرق الطبية التابعة للمنظمة زار مستشفى ناصر بشماليّ القطاع، مشيراً إلى أن "محيط المستشفى دُمّر بالكامل".

وبيّن أن الأطباء وموظفي الرعاية الصحية في مستشفيات القطاع "يعملون على إعطاء الأولوية للحالات الحرجة والخطيرة".

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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