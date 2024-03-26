قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن هناك بدائل لـ"العملية البرية" الإسرائيلية على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في العاصمة واشنطن، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وحذّر بلينكن، غالانت، خلال اجتماع واشنطن، من مخاطر اجتياح رفح، مجدِّداً تأكيد رفض الولايات المتحدة هذه العملية العسكرية واسعة النطاق.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في البيان، إنّ بلينكن "كرّر دعم الولايات المتّحدة لضمان هزيمة حماس، بما في ذلك في رفح، لكنّه كرّر معارضته عملية برية واسعة النطاق في رفح".

وأضاف المتحدث أنّ بلينكن "شدّد على وجود بدائل أخرى غير غزو برّي واسع النطاق لرفح، من شأنها أن تضمن بشكل أفضل أمن إسرائيل وتحمي المدنيين الفلسطينيين".

وأشار البيان إلى أن بلينكن ناقش زيادة المساعدات الإنسانية بشكل فوري لتلبية احتياجات المدنيين في غزة.

وعُقد الاجتماع بين بلينكن وغالانت في مقر وزارة الخارجية في واشنطن، الاثنين، بُعيد ساعات من إلغاء إسرائيل زيارة كان مقرراً أن يؤديها وفد رفيع المستوى للعاصمة الأمريكية.

وألغت إسرائيل الزيارة احتجاجاً على عدم استخدام واشنطن حقّ الفيتو في مجلس الأمن الدولي لمنع صدور قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وأمس (الاثنين)، تبنّى مجلس الأمن الدولي قراراً يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.​​​​​​​

وهو القرار الذي صوَّتت 14 دولة لمصلحته، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

ودعا القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.

وطالب أيضاً بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.

وشدّد النص الرسمي للقرار على أنه "يتعين على الأطراف الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الرهائن".​​​​​​​

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمِّرة على غزة، خلّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.