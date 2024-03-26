شهدت مدينة لييغ البلجيكية، الليلة الماضية، أعمال شغب من أنصار تنظيم PKK الإرهابي، الذين هاجموا أماكن عمل وجمعيات ومنازل ومسجداً تعود لمواطنين أتراك.

ووقعت أعمال الشغب طوال الليل من أنصار PKK الإرهابي بقرية شيراتي في لييج، حيث معظم السكان من الأتراك.

وأشعلت المجموعة النار في مبنى "أولكو أوجاكلاري"، كما هاجمت مسجد القرية وحطمت نوافذه.

وفي أثناء تجولهم في الشوارع غطّى عناصر المجموعة وجوههم ورددوا هتافات مؤيدة للتنظيم الإرهابي، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمنازل ومتاجر ومركبات لمواطنين أتراك.

وأفاد شهود عيان بأن الشرطة لم تتدخل في الأحداث.

وأمس (الاثنين)، نفّذ أنصار PKK أعمال شغب أمام البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث تجمع نحو 150 من مؤيدي التنظيم الإرهابي في ميدان لوكسمبورغ، حيث مبنى البرلمان الأوروبي.

وسار الحشد أولاً في الشارع الذي تقع فيه سفارة تركيا في بروكسل، ثم إلى ساحة شومان، حيث تقع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ليواجه حواجز الشرطة.