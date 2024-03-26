أُصيب فلسطينيان، الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مدناً وبلدات في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها "تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينتَي نابلس وقلقيلية شمالي الضفة الغربية".

وأضافت: "طواقمنا في قلقيلية تسلمت من جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة رصاص حي في الرجلين لشاب عشرين عاماً على مدخل قلقيلية وجرى نقله إلى المستشفى".

وفي بيان منفصل، قالت الجمعية إن طواقمها "نقلت إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرقي نابلس".

اقتحامات

إلى ذلك، نفَّذ جيش الاحتلال اقتحامات في مخيم بلاطة للاجئين، وبلدات بمحافظة قلقيلية ومدينة ومخيم جنين (شمال)، ومخيم الجلزون وبلدة مزارع النوباني بمحافظة رام الله (وسط)، وبلدات بمحافظتي الخليل وبيت لحم (جنوب).

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من شارع القدس وحاجز بيت فوريك، ترافقها جرافة عسكرية، وسط مداهمة عدد من المنازل في مخيم بلاطة وإطلاق نار .

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال فجرت مقر مركز حركة فتح وسط المخيم، وخربته، وأطلقت قنابل الغاز والصوت يجوار عدد من المنازل، مما أدى إلى تحطيم نوافذ بعضها.

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات من جيش الاحتلال المدينة وداهمت عدة أحياء، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية مدينة جنين ومخيمها، وسط اندلاع اشتباك مسلح مع فلسطينيين، حسب شهود عيان.

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي، حسب شهود عيان، بلدة دورا قرب الخليل، وبلدات بمحافظة بيت لحم، وداهم منازل فلسطينية.

اعتقال أسير محرَّر

في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم (الثلاثاء)، 11 مواطناً من رام الله، بينهم عمال من قطاع غزة، وذلك إثر عملية اقتحام لمخيم الجلزون شمالاً عقب دهم منازلهم في المخيم، وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، أسيراً محرَّراً من بلدة برقين، غربي جنين.

وذكرت "وفا" نقلاً عن مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرَّر محمد سعيد قبلاوي، من بلدة برقين في أثناء وجوده بمدينة جنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، خمسة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة دورا، جنوبي الخليل، "واعتقلت كلاً من: عز الدين جهاد أبو شرار، وجهاد يونس عبد الله العواودة، وإمام يوسف نصار، كما اعتقلت من بلدة يطا المواطن عقل فوزي عقل مر".

كما داهمت قوات الاحتلال أحياء الظهر وبحر والقرنة ووسط البلدة، "وفتشت عدة منازل واستوديو، وعبثت بمحتوياتها، وحطمت أثاثها ومقتنياتها، وعُرف من أصحابها أحمد محمد عوض، الذي أحضره جنود الاحتلال معهم واحتجزوا والده المسنّ"، كما تضيف الوكالة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم (الثلاثاء)، مواطنَين اثنين، وذلك بعدما اقتحمت قوات خاصة مخيم عسكر، شرقي مدينة نابلس، صباح اليوم، "تلاها عدد من الجيبات، وداهمت أحد المنازل واعتقلت منه مواطناً"، وفق مصادر أمنية.

وأضافت المصادر أن قوة إسرائيلية أخرى اقتحمت منطقة رفيديا، غربي نابلس، وداهمت أحد المنازل فيها، واعتقلت مواطناً بعد أن فتشت منزله.

اعتداءات مستوطنين

واعتدى مستوطنون، فجر اليوم (الثلاثاء)، على عدد من الفلسطينيين وهاجموا منازل في بيت أمر، شمالي الخليل، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال للبلدة.

وأفادت مصادر محلية باعتداء عشرات المستوطنين على فلسطينيين ومهاجمتهم في منازل تقع على مقربة من مستوطنتَي "كرمي تسور" و"غوش عتصيون" المقامتين على أراضي جنوبي وشمالي البلدة.

كما هاجم المستوطنون مركبات الفلسطينيين على مدخل البلدة ومشارف الشارع "الالتفافيّ" المحاذي لها، وعرقلوا حركة المواطنين.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمِّرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء.​​​​​​​

وأسفرت عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة في مدن الضفة، حتى الأحد، عن استشهاد 450 فلسطينياً وإصابة نحو 4 آلاف و750 آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

كما ارتفعت حصيلة الاعتقالات إلى نحو 7770، وهي أرقام قياسية خلال قرابة 5 أشهر، مقارنةً بالأعوام السابقة.