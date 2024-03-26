استبعد حقوقيون ومحللون التزام إسرائيل قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف إطلاق نار بقطاع غزة في شهر رمضان.

ومساء الاثنين أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، "في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".

وصوّتت 14 دولة لصالح القرار الذي قدّمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

ودعا القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.

تاريخ من عدم الالتزام

وقالت مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ليما بسطامي: "من المتوقع عدم التزام إسرائيل قرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة".

وأضافت: "إسرائيل تمتلك تاريخاً حافلاً من عدم التزام القرارات الدولية، بما فيها الصادرة عن مجلس الأمن".

وتابعت: "دائماً ما يمر عدم التزام إسرائيل هذا بلا مساءلة أو محاسبة من أي جهة، سواء على مستوى الدول أو مؤسسات المجتمع الدولي، بما فيها الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن نفسه".

وأردفت: "رغم إلزامية القرار فإنه لم يشمل أي تدابير أو عقوبات تلقائية يمكن لمجلس الأمن اتخاذها في حال عدم التزام إسرائيل، لكونه قراراً صادراً بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة".

ولفتت بسطامي إلى أن "من المرجح أننا سنشهد استمراراً لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وقد نُضطرّ إلى اللجوء مرة أخرى إلى مجلس الأمن لإصدار قرار جديد".

وترى أيضاً أن "من المستبعد صدور قرار بموجب الفصل السابع يتضمن فرض عقوبات اقتصادية أو دبلوماسية، أو استخدام القوة العسكرية، في حال عدم اتباع إسرائيل وقف إطلاق النار في القطاع، بسبب وجود فيتو أمريكي قد يعرقل ذلك".

وأوضحت أنه "رغم الوضع الكارثي لقطاع غزة، فإن وقف إطلاق النار بموجب القرار جاء فقط لفترة مؤقتة، محددة لما تبقى من شهر رمضان، أي مدتها أسبوعان، وبالتالي إذا وُقف إطلاق النار فعلياً لهذه الفترة، فسوف تستأنف إسرائيل عدوانها وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة بعد أسبوعين من الآن، دون أي تبعات قانونية على المستوى الدولي".

وأشارت الخبيرة القانونية إلى أن "القرار يدلّ على تَغيُّر في الموقف الدولي تجاه سلوك إسرائيل، مع تصاعد الضغوط الدولية عليها وعلى حلفائها لوقف الحرب".

وأضافت: "الآن على المجتمع الدولي كله، والدول الأعضاء، التحرك الجدي واستخدام أدوات الضغط الحقيقية على إسرائيل لوقف جرائمها فوراً، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية ومنع تصدير الأسلحة وأي مساعدات مالية وعسكرية أخرى".

"وضع غير مريح"

ولا يعتقد المحلل الأمريكي باولو فان شيراك أيضاً أن إسرائيل سوف تلتزم القرار، لأنها بالفعل رفضت قرارات سابقة وعادة ما تحتك بالمجتمع الدولي بهذا الشأن، حتى مع الدول التي تؤيد إسرائيل عادة.

وأضاف أن نتنياهو سيحاول "إكمال المهمة، حتى بعد أن أصبح الجميع ضده الآن، وهذا وضع غير مريح لإسرائيل، هو وضع صعب حقّاً".

ويرى المحلل السياسي الإسرائيلي إيلي نيسان، أن المشكلة الأساسية في قرار مجلس الأمن أنه لم يربط بين وقف إطلاق النار واستعادة المحتجَزين.

ورحبت السلطة الفلسطينية وحماس بقرار مجلس الأمن الدولي، وأكدتا "ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار".

من جانبه طالب الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين، بتنفيذ القرار، وكتب على منصة إكس: "ينبغي تنفيذ هذا القرار، الفشل سيكون أمراً لا يُغتفر".

فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الاثنين، إن إسرائيل لن توقف إطلاق النار بقطاع غزة وستواصل القتال حتى إعادة جميع المحتجزين وتدمير حماس.

كما انتقد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هذه الخطوة، وقال في بيان نُشر على حسابه بمنصة إكس: "هذا التراجع يضرّ بالمجهود الحربي وجهود إطلاق سراح الرهائن، لأنه يمنح حماس الأمل في أن الضغوط الدولية ستسمح لها بقبول وقف إطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن لدينا".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الذي يزور واشنطن، الاثنين، إنه سيشدّد في اجتماعه مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في البيت الأبيض، على "أهمية تدمير حماس، وإعادة الرهائن إلى بيوتهم"، وفق تعبيره.

وخلّفَت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.