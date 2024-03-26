استُشهد العشرات من الفلسطينيين وأُصيب آخرون، الثلاثاء، جراء مواصلة الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة لليوم الـ172.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 8 مجازر في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأكد بيان "صحة غزة": "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 32 ألفاً و414 شهيداً و74 ألفاً و787 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأفاد شهود عيان باستشهاد 18 فلسطينياً وإصابة عشرات بينهم نازحون، فجر الثلاثاء، جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلاً لعائلة أبو نقيرة في منطقة مصبح، شمالي مدينة رفح.

وذكر الشهود أن القصف تسبب في دمار المنزل، وأحدث أضراراً جسيمة في المنازل والممتلكات المجاورة.

وفي خان يونس، انتُشلت جثامين 15 شهيداً من مناطق متفرقة في المدينة، منذ صباح الاثنين.

واستُشهد فلسطينيون، وأُصيب آخرون برصاص وقذائف الاحتلال في منطقة كارني، شرقي حي الشجاعية في مدينة غزة.

في سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة استشهاد 18 فلسطينياً بسبب عمليات الإنزال الخاطئ للمساعدات الجوية.

وقال المكتب في بيان: "استُشهد خلال الساعات الماضية (لم يحددها) 18 مواطناً مدنياً فلسطينياً بسبب عمليات إنزال المساعدات من الطائرات بشكل خاطئ، بينهم 12 مواطناً استُشهدوا غرقاً داخل البحر قبالة محافظة شمال قطاع غزة، و6 نتيجة التدافع للحصول على المساعدات".

وأضاف أن "عمليات إنزال المساعدات من الطائرات تُشكل خطراً فعلياً على حياة المواطنين الجوعى".

حصار المستشفيات

واستمراراً في حربه على المستشفيات، نفَّذ جيش الاحتلال أحزمة نارية على المناطق الغربية لمجمع الشفاء الذي يواصل اقتحامه لليوم التاسع على التوالي.

وأفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال قصف خلال الساعات الماضية منزلين يعودان لعائلتي شيخة وأبو حصيرة، مما أدى إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين.

وأوضح الشهود أن المنزلين دُمِّرا بشكل كامل وتسبب القصف بأضرار جسيمة في المنطقة.

وذكروا أن طواقم الدفاع المدني وسيارات الإسعاف عاجزة عن نقل الشهداء من المنزلين بسبب منع الجيش الإسرائيلي ذلك واستهداف أي شخص يرصده في تلك المنطقة.

في السياق، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بخروج مستشفى الأمل في خان يونس عن الخدمة بعد إجبار قوات الاحتلال طواقم المستشفى والجرحى على إخلائه.

وقال الهلال الأحمر: "جرى إخلاء طواقمنا في مستشفى الأمل في خان يونس وعددهم 27 شخصاً، بالإضافة إلى 6 مرضى ومرافقة واحدة، وجثماني شهيدين".

من جهة ثانية، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي نازحين من مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأجبر النساء على التوجه إلى منطقة المواصي.

وأمس (الاثنين)، تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.

وأيَّدت 14 دولة القرار الذي قدَّمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمِّرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، مما أدى إلى مثول إسرائيل، في سابقة تاريخية، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".