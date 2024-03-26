قال مصدر مطّلع اليوم الثلاثاء، إن المحادثات الجارية في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين تمضي قدماً، فيما اتهمت إسرائيل حماس بطرح مطالب وصفتها بـ"الوهمية" خلال المفاوضات.

وأشار مصدر رويترز المطلع على مجريات المفاوضات، إلى أن مسؤولين من جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ما زالوا في الدوحة لإجراء المناقشات، فيما ستسافر مجموعة صغيرة إلى إسرائيل للتشاور بشأن مستجدات المحادثات.

نتنياهو يرد على حماس

من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان الثلاثاء، إن "موقف حماس يثبت بشكل واضح أنها ليست معنية بمواصلة المفاوضات حول التوصل إلى صفقة، ويشكّل دليلاً مؤسفاً على الأضرار التي تسبب بها قرار مجلس الأمن (بوقف فوري لإطلاق النار)".

وأضاف مكتب نتنياهو: "حماس رفضت مرة أخرى كل مقترح تسوية أمريكي وكررت مطالبها المتطرفة، وهي: إنهاء الحرب حالاً، وانسحاب كامل لقوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وإبقاء حكم حماس على ما هو"، على حد تعبيره.

وأردف: "إسرائيل لن ترضخ لمطالب حماس الوهمية، وستواصل العمل من أجل تحقيق أهداف الحرب كاملة، وهي: الإفراج عن جميع المختطَفين (الأسرى الإسرائيليين في غزة)، وتدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية، وضمان أن غزة لن تشكل أبداً أي تهديد على إسرائيل".

في غضون ذلك، أعلنت حماس في بيان، وصول "إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، اليوم، إلى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد رفيع المستوى من قيادة الحركة".

وأضافت: "من المقرر أن يُجري رئيس الحركة ووفده سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع القيادة الإيرانية حول التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب الدائرة على غزة ومجمل المتغيرات المتعلقة بالقضية الفلسطينية".

يأتي ذلك، غداة تبنّي مجلس الأمن الدولي قراراً يقضي بوقفٍ فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف، بما يؤدي إلى وقفٍ دائم ومستدام لإطلاق النار، وقد صوّتت 14 دولة لصالحه، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

وطالب القرار أيضاً بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.

وقوبل القرار الأممي بترحيب عربي ودولي، ومطالبات بتنفيذه الفوري، لكن إسرائيل تحدّته منذ اللحظة الأولى، وقالت على لسان وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، الاثنين، إنها لن توقف إطلاق النار في قطاع غزة، وستواصل القتال حتى إعادة جميع المحتجزين وتدمير حركة حماس.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.