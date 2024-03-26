سياسة
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قورتولموش يدعو إلى إنشاء آلية لضمان امتثال إسرائيل لقرار مجلس الأمن
دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، إلى وقف المجزرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، في أقرب وقت، مؤكداً ضرورة إنشاء آلية لضمان امتثال إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي.
قورتولموش يدعو إلى إنشاء آلية لضمان امتثال إسرائيل لقرار مجلس الأمن
قورتولموش خلال لقاء مديري تحرير وسائل إعلام في إسطنبول / صورة: AA
26 مارس 2024

قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، إن العالم الإسلامي دخل شهر رمضان لهذا العام بحزن، بسبب الحرب اللا إنسانية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقائه مديري تحرير وسائل إعلام في إسطنبول، الثلاثاء.

وأوضح قورتولموش أن المذبحة المستمرة في غزة تتجاوز بكثير كونها هجوماً ضد الفلسطينيين في غزة، وأنها "عُرضة لخطر التحول إلى حرب إقليمية على يد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعصابته".

وشدد رئيس البرلمان التركي على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة في أقرب وقت لمنع حدوث عواقب أكبر.

وعدّ امتناع واشنطن عن التصويت على مشروع قرار تبنّاه مجلس الأمن الدولي، الاثنين، يقضي بوقفٍ فوريّ لإطلاق النار خلال شهر رمضان "خبراً جيداً"، إذ اعتادت واشنطن استخدام الفيتو ضد أي مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكد أهمية إنشاء آلية لمنع إسرائيل من اتخاذ خطوات مخالفة للقانون الدولي، مضيفاً: "تشكيل قوة سلام أحد أهم التدابير، ولن تتمكن إسرائيل من اتخاذ خطوات بهذه السهولة إذا أمكن تشكيل قوة سلام، ويُفضَّل أن تكون من دول إقليمية ضمنها تركيا".

وأمس (الاثنين)، تبنّى مجلس الأمن الدولي القرار الذي أيَّدته 14 دولة، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه.

ودعا القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخَبين في المجلس، إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف، بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.

وطالب أيضاً بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.

وخلّفَت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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