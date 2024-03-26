سياسة
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هنية: قرار مجلس الأمن يؤكد عزلة غير مسبوقة للاحتلال الإسرائيلي
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن قرار مجلس الأمن يشير إلى عزلة غير مسبوقة للاحتلال الإسرائيلي، مضيفاً أن "الكيان الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه السياسية والعسكرية".
هنية: قرار مجلس الأمن يؤكد عزلة غير مسبوقة للاحتلال الإسرائيلي
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. / Others
26 مارس 2024

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن قرار مجلس الأمن يشير إلى عزلة غير مسبوقة للاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في كلمة لهنية بندوة مشتركة مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الثلاثاء، في طهران.

وأمس (الاثنين)، تبنّى مجلس الأمن الدولي القرار الذي أيَّدته 14 دولة، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه. ودعا القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخَبين في المجلس، إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف، بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.

  • وأكد هنية، في كلمة بندوة مشتركة مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الثلاثاء، بطهران، أن الشرق الأوسط يمر "بمرحلة تاريخية وبمنعطف مصيري في سياق الصراع التاريخي مع الكيان الصهيوني في معركة طوفان الأقصى".

  • وأشار إلى أنه "رغم الأثمان الباهظة التي دفعها شعبنا فإن الكيان الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه السياسية والعسكرية".

  • وشدد هنية على أن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار يؤشر إلى "عزلة غير مسبوقة يعيشها الاحتلال الإسرائيلي".

  • ولفت إلى أن "واشنطن غير قادرة على فرض إرادتها" على المجتمع الدولي.

وطالب قرار مجلس الأمن بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.

وخلّفَت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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