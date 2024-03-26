قالت وزارة الخارجية التركية إنها تتابع حادثة الاعتداء على مواطنين أتراك من قبل تنظيم PKK الإرهابي في بلجيكا.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "مجموعة من مسلحي PKK الإرهابي استهدفوا في 24 مارس/آذار الجاري مواطنين أتراكاً في بلجيكا، ولم تسفر الهجمات عن وفيات لكن بعض مواطنينا أُصيبوا".

وأضافت أنه "جرى التواصل بين السلطات البلجيكية والتركية على الفور، وأجرى الوزير هاكان فيدان اتصالاً هاتفياً مع نظيرته البلجيكية حجة لحبيب في الليلة نفسها، كما التقى ممثلونا الدبلوماسيون مواطنينا في المدن التي وقعت فيها الهجمات".

ونوهت الخارجية التركية بأنه بفضل الموقف السليم للجالية التركية في بلجيكا والتدخل الفعال لسلطات الشرطة البلجيكية، جرى منع تصعيد الأحداث، مشيرة إلى أن السلطات المحلية فتحت تحقيقاً ضد المهاجمين.

وأكدت الوزارة أن هذه الأحداث أظهرت مرة أخرى أن تنظيم PKK الإرهابي يهدد السلام الاجتماعي والنظام العام في أوروبا الغربية.

وشددت على أنها تتابع تطورات الحادثة ومجرياتها على المستويات كافة.

وعلى الرغم من تصنيفه على قوائم الإرهاب منذ تسعينيات القرن الماضي، فإن السلطات في الدول الأوروبية تسمح لتنظيم PKK الإرهابي بالعمل على أراضيها بكل أريحية دون الاكتراث بتسببه بمقتل عشرات آلاف الأبرياء في تركيا وسوريا والعراق.

وكان جهاز الشرطة الأوروبي قد ذكر في تقارير سابقة أن تنظيم PKK الإرهابي يستخدم الأراضي الأوروبية قاعدة لوجستية لجمع الأموال وتجنيد العناصر وتسهيل وصول السلاح. وأشار إلى نشاطات التنظيم المتعلق بجمع رسوم العضوية وتسهيل تهريب البشر وتجارة المخدرات.