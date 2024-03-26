بات باسيرو ديوماي فاي، الفائز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في السنغال يوم 24 مارس/آذار الجاري، أصغر رئيس لبلاده وفي إفريقيا، غير أن رحلته الممتدة من دخوله السجن إلى كرسي الرئاسة لفتت الأنظار.

الرئيس السنغالي الجديد صاحب الـ(44 عاماً) كان اليد اليمنى لزعيم المعارضة عثمان سونكو، ودخل السباق الرئاسي بدلاً من الأخير الذي فقد حقه في الترشح.

فاجأ فاي السنغاليين ليلة 24 مارس/آذار بحصوله على 57% من الأصوات حسب النتائج الأولية غير الرسمية، متفوقاً على أقرب منافسيه أمادو با مرشح الائتلاف الحاكم الذي حصل على 31% من الأصوات.

رغم أن فاي الذي وصف نفسه بـ"المناهض للنظام" كرر مراراً مع أنصاره أنهم يتوقعون الفوز من الجولة الأولى، فإن الرأي العام كان يرى فوزه فقط في الجولة الثانية.

لم يكن باسيرو اسماً معروفاً لأحد تقريباً قبل بدء مسار الانتخابات الرئاسية، ما جعله يتعرض لانتقادات جراء قلة خبرته، إلا أنها في الوقت نفسه أوجدت صورة "رجل دولة جديد" في القارة الإفريقية الشابة.

على عكس الرؤساء الأربعة المنتخبين، لم يشغل فاي مناصب سياسية مهمة من قبل، ما عزز صورته باعتباره "مرشحاً رئاسياً مناهضاً للنظام".

خطة سونوكو البديلة

فاي الذي جرى تقديمه على أنه "خطة سونكو ب"، تعود صداقته مع زعيم المعارضة إلى وقت عملهما مفتشي ضرائب، ومن المعروف أنهما كانا على علاقة أخوية منذ ذلك الحين.

وأطلق فاي على ابنه اسم عثمان تيمناً بسونكو، كما كان من مؤسسي حزب "باستيف" عام 2014، وشغل بعد ذلك منصب الأمين العام له.

وفي أبريل/نيسان 2023، قبض على فاي بتهمة "نشر أخبار كاذبة" في أحداث متعلقة بسونكو، واحتجز لمدة 11 شهراً.

أما سونكو فحكم عليه بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ في القضية المرفوعة في مايو/أيار 2023، بتهمة التشهير بوزير السياحة مامي مباي نيانغ، لكن هذه الإدانة لم تمنع حقه في الترشح للانتخابات.

أوقف سونكو في يوليو/تموز 2023 بتهمة الاستيلاء بالقوة على هاتف دركي أراد تصويره، ليعتقل لاحقاً بتهمة "الدعوة إلى تمرد".

بعد وقت قصير من اعتقال سونكو، جرى حل حزبه "باستيف" أيضاً.

حملة انتخابية باسمين

تقدم أنصار سونكو بطلب الترشح في ديسمبر/كانون الأول 2023 نيابة عن زعيمهم الذي كان لا يزال رهن الاحتجاز حينها، لكن زعيم المعارضة واجه عقبة قانونية أخرى هذه المرة.

نظرت المحكمة العليا في الاستئناف الذي قدمه محامو وزير السياحة نيانغ، وحكمت على سونكو في يناير/كانون الثاني الفائت بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ.

وحسب قانون الانتخابات، فقد سونكو حقه في الترشح للانتخابات بسبب عقوبة الـ6 أشهر.

في ضوء هذه التطورات، تقدم بطلب للترشح للانتخابات الرئاسية إلى جانب فاي، اسم آخر مقرب من سونكو وهو حبيب سي.

ورغم أن كلا الاسمين كان مدرجاً في القائمة النهائية للمجلس الدستوري، قرر سونكو وأنصاره التوحد حول فاي.

ومع استمرار اعتقال فاي، جرى تأسيس "ائتلاف ديوماي" وبدأ أنصار سونكو العملية الانتخابية بشعار "ديوماي هو سونوكو، سونوكو هو ديوماي".

تصريحات الرئيس السنغالي ماكي سال مطلع فبراير/شباط الماضي، بتأجيل الانتخابات إلى 25 من الشهر نفسه، أشعلت فتيل احتجاجات وأحداث شغب في البلاد، فضلاً عن تعرضه للانتقاد من قبل جميع الأطراف السنغالية بما فيها المعارضة.

قرار تأجيل الانتخابات ورغم أنه تسبب بفوضى في السنغال، فإنه أهدى أيضاً فاي سبيلاً إلى الفوز، وذلك عبر قرار عفو سياسي أصدره رئيس البلاد بهدف تخفيض التوتر المحتدم في الشارع.

وإثر قرار العفو السياسي بدأ إطلاق سراح العديد من الشخصيات البارزة في حزب "باستيف" والمقربة من سونكو، إلى أن وصل الدور إلى الأخير وفاي يوم 14 مارس/آذار الجاري.

ومع تسرب أنباء قرب الإفراج عن السياسيين المذكورين، خرج أنصارهما إلى الشوارع في موكب استقبال لهما امتد كيلومترات.

وبموجب العفو السياسي سقطت عقوبة سونكو التي تعرض لها سابقاً، وأعيد إليه حق الترشح.

ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في فوز فاي أيضاً، إعلان الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد دعم حزبه المعارض "السنغال الديمقراطية" لـ "فاي" في اللحظة الأخيرة.

وبهذا يكون فاي أول معارض يفوز بالانتخابات الرئاسية في السنغال من الجولة الأولى .