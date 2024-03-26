سياسة
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وزيرة تركية: قرار مجلس الأمن خطوة إيجابية نحو إنهاء المجازر بغزة
قالت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش، إنه يجب على إسرائيل تطبيق قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة فوراً، معربة عن أملها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وزيرة تركية: قرار مجلس الأمن خطوة إيجابية نحو إنهاء المجازر بغزة
وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية تطالب إسرائيل بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزة / صورة: AA
26 مارس 2024

طالبت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش، إسرائيل بتطبيق قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة فوراً.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة الثلاثاء في ندوة حول غزة نظمها مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركية "سيتا".

وأوضحت الوزيرة أن قرار وقف إطلاق النار الفوري في غزة الذي أعلنه مجلس الأمن بالأمس، يعد بمثابة "خطوة إيجابية نحو إنهاء المجزرة"، معربة عن أملها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

واستنكرت قتل إسرائيل 32 ألف مدني في غزة، نحو 70% منهم نساء وأطفال، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما دعت غوكطاش المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف مشترك لإنهاء هذه المجازر وضمان حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

والاثنين، أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً أيدته 14 دولة (من أصل 15)، يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، تحترمه جميع الأطراف، بما يؤدي إلى وقف "دائم ومستدام" لإطلاق النار، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

وطالب القرار أيضاً بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.

وقوبل القرار الأممي بترحيب عربي ودولي ومطالبات بتنفيذه الفوري، لكن إسرائيل تحدته منذ اللحظة الأولى، وقالت على لسان وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، إنها "لن توقف إطلاق النار وستواصل القتال حتى إعادة جميع المحتجزين وتدمير حركة حماس".

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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