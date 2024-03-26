سياسة
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"ميتا" تحسم الجدل بشأن كلمة "شهيد" بالعربية بعد سنوات من الانتقادات
دعا مجلس الرقابة في شركة ميتا، الشركة إلى إنهاء الحظر الشامل على الكلمة العربية "شهيد" بعد مراجعة استمرت لمدة عام، خلصت إلى أن نهج الشركة المالكة لفيسبوك كان "مبالغاً فيه" وحجب، دون داع، كلام ملايين المستخدمين.
"ميتا" تحسم الجدل بشأن كلمة "شهيد" بالعربية بعد سنوات من الانتقادات
مجلس الرقابة في "ميتا" يطالب الشركة برفع حظر كلمة "شهيد" باللغة العربية / صورة: Reuters
26 مارس 2024

دعا مجلس الرقابة في شركة "ميتا"، الثلاثاء، الشركة إلى إنهاء حظرها الشامل على المحتوى الذي يحوي كلمة "شهيد"، قائلاً: "إن الحظر غير ضروري ويقيد حرية التعبير".

وقال المجلس الذي تموله "ميتا" ولكنه يعمل بشكل مستقل، في بيان، إنه توصل إلى أن "النهج الحالي الذي تتبعه شركة ميتا غير ضروري ويقيد حرية التعبير بشكل غير متناسب، ويجب على الشركة إنهاء هذا الحظر الشامل".

وأكد أن "أعمال العنف الإرهابية لها عواقب وخيمة وتدمر حياة الأبرياء وتعرقل حقوق الإنسان، وتقوض نسيج المجتمعات".

وأضاف: "ومع ذلك، فإن أي تقييد لحرية التعبير لمنع هذا العنف يجب أن يكون ضرورياً ومتناسباً، لأن الإزالة غير المبررة للمحتوى قد تكون غير فعالة، وربما تؤدي إلى نتائج عكسية".​​​​​​​

ويأتي القرار بعد سنوات من الانتقادات لتعامل الشركة مع المحتوى الذي يتعلق بالشرق الأوسط، بما في ذلك دراسة أجريت عام 2021 بتكليف من شركة "ميتا" نفسها وجدت أن نهجها كان له "تأثير سلبي على حقوق الإنسان" بالنسبة إلى الفلسطينيين، وغيرهم من مستخدمي خدماتها من الناطقين باللغة العربية.

واتهمت جماعات حقوقية شركة ميتا بحجب المحتوى الداعم للفلسطينيين على فيسبوك وإنستغرام على خلفية الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص في غزة في أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتوصل مجلس الرقابة في ميتا إلى استنتاجات مماثلة في تقريره الثلاثاء، إذ وجد أن قواعد ميتا بشأن "الشهيد" أخفقت في مراعاة تنوع معاني الكلمة وأدت إلى إزالة المحتوى الذي لم يكن يهدف إلى الإشادة بأعمال العنف.

وقالت هيلي ثورنينج شميدت، الرئيسة المشاركة لمجلس الرقابة، في بيان: "كانت ميتا تعمل على افتراض أن الرقابة يمكن أن تحسن سلامة الأفراد على المنصة وأنها سوف تعمل على ذلك، لكن الأدلة تشير إلى أن الرقابة يمكن أن تهمش مجموعات سكانية بأكملها بينما لا تحسن السلامة على الإطلاق".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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