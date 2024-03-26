سياسة
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روسيا: مخابرات غربية وراء تنفيذ تفجير موسكو
قال رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن أجهزة استخبارات غربية وأوكرانية ساعدت منفذي هجوم في موسكو الأسبوع الماضي أوقع عشرات القتلى، مضيفاً أنه "لم يجر بعد التعرّف" على "العقل المدبّر" له.
روسيا: مخابرات غربية وراء تنفيذ تفجير موسكو
هجوم إرهابي استهدف مدنيين داخل مركز تجاري في موسكو / صورة: AA
26 مارس 2024

قال رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الثلاثاء، إن أجهزة استخبارات غربية وأوكرانية ساعدت منفذي هجوم على قاعة موسيقية في موسكو الأسبوع الماضي أوقع 139 قتيلاً.

ولفت بورتنيكوف إلى أنه "لم يجرِ بعد التعرّف" على "العقل المدبّر" للهجوم الذي حصد أرواح العشرات في العاصمة الروسية.

ونقلت وكالات أنباء "ريا نوفوستي" عن بورتنيكوف قوله "نعتقد أن العمل جرى التحضير له من جانب متطرفين إسلاميين وبالطبع سهلته أجهزة استخبارات غربية، والاستخبارات الأوكرانية نفسها لديها صلة مباشرة بالأمر".

وردّا على سؤال لمعرفة إن كانت أوكرانيا والولايات المتحدة وبريطانيا هي من دبّرت الهجوم، قال بورتنيكوف "أظنّ أن الحال كذلك"، مشيراً إلى "معلومات عامة لكن هناك بعض العناصر القائمة".

وكشف عن أن المشتبه بهم "كانوا ينوون التوجّه" إلى أوكرانيا التي تتحارب معها موسكو منذ الهجوم الروسي على أراضيها في فبراير/شباط 2022، مؤكّداً أنهم "كانوا سيستقبلون استقبال الأبطال هناك. وهم كانوا في انتظارهم".

ورداً على سؤال عما إذا كانت كييف أو تنظيم "داعش" الإرهابي الذي تبنى الهجوم يقف وراء الاعتداء الذي وقع الجمعة، قال الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف في وقت سابق الثلاثاء: "بالطبع أوكرانيا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقر الاثنين بوقوف "متطرفين إسلاميين" خلف الهجوم، لكنه شدد على ارتباطهم بأوكرانيا، وهو ما تنفيه كييف.

وقال بورتنيكوف: "إن تدابير عقابية ستُتخذ بالطبع وهذا العمل هو قيد الإعداد. وسيجري العثور على كلّ من هو ضالع (بالهجوم)... والاقتصاص منه".

وأوقفت السلطات الروسية حتّى الساعة 11 شخصاً، من بينهم المهاجمون الأربعة المشتبه بأنهم نفّذوا الاعتداء، وأودعوا السجن الاحتياطي بقرار من محكمة في موسكو، على غرار أربعة مشتبه بهم آخرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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