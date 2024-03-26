سياسة
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"الأولوية لمن يواجهون الموت".. الأونروا تحذر من نفاد أموالها بنهاية مايو
حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من نفاد أموالها بنهاية شهر مايو/أيار المقبل بعد توقف تمويلهم بتحريض من الاحتلال الإسرائيلي، موضحة أنها باتت تعطي الأولوية للأشخاص المعرَّضين لخطر الموت شمال غزة.
"الأولوية لمن يواجهون الموت".. الأونروا تحذر من نفاد أموالها بنهاية مايو
فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" يدلي بتصريحات من جنيف. / صورة: Reuters
26 مارس 2024

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين: "إن الوكالة لديها أموال كافية لتشغيل عملياتها حتى نهاية مايو/أيار"، بعد أن أوقف عدد من المانحين تمويلهم بسبب اتهامات الاحتلال الإسرائيلي بأن بعض الموظفين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف لازاريني في تصريحات لرويترز، اليوم الثلاثاء، "ما يمكنني قوله اليوم إنه يمكننا تشغيل عملياتنا حتى نهاية مايو/أيار بينما قبل شهر لم يكن لدي سوى رؤية لأسبوع أو أسبوعين تاليين".

وتابع: "لكن هذا يظهر أيضاً مدى سوء الوضع المالي للمنظمة"، معرباً عن أمله باستئناف تمويل الوكالة من قبل الدول التي أوقفت دعمها لها.

ووصف لازاريني قرار الاحتلال الإسرائيلي بعدم السماح بوصول قوافل الغذاء التابعة للأونروا إلى شمال غزة بأنه يهدف إلى "منع الأشخاص المعرضين لخطر الموت" من البقاء على قيد الحياة.

وقال لازاريني "الخطة البديلة هي العودة إلى الخطة الأولى. ومن المهم للغاية أن تتمكن القوافل من الوصول إلى الشمال. سنبحث بالتأكيد عن شراكات، ومن يمكنه فعل ذلك نيابة عنّا. نركز على الأشخاص المعرضين لخطر الموت الآن في شمال غزة".

وتواجه الأونروا، التي تقدم المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة، أزمة منذ أن اتهمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفاً بالتورط في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ودفعت الاتهامات العديد من الدول، ومنها الولايات المتحدة، إلى وقف التمويل، فيما استأنفت دول عدة، منها كندا وأستراليا وفنلندا والسويد، تمويل الوكالة منذ ذلك الحين.

وأبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأمم المتحدة بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال قوافل الغذاء التابعة للأونروا إلى شمال غزة، إذ من المرجح أن تحدث المجاعة بحلول شهر مايو/أيار، وفقاً لتقرير مدعوم من الأمم المتحدة نُشر الأسبوع الماضي.

وقال متحدث باسم حكومة الاحتلال أمس الاثنين إن تل أبيب ستتوقف عن العمل مع الأونروا تماماً في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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