سياسة
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أردوغان يتصل بفتى تركي أصيب بهجوم لتنظيم PKK الإرهابي في بلجيكا
تواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع فتى تركي أصيب في هجوم لتنظيم PKK الإرهابي في بلجيكا، وتلقى منه معلومات عن الحادث واطمأن عن حالته الصحية، متوعداً بملاحقة الجناة ومحاسبتهم.
أردوغان يتصل بفتى تركي أصيب بهجوم لتنظيم PKK الإرهابي في بلجيكا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توعد بملاحقة الجناة ومحاسبتهم / صورة: AA
26 مارس 2024

تواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع فتى تركي أصيب في هجوم نفذه أنصار تابعين لتنظيم PKK الإرهابي في بلجيكا.

واطمأن أردوغان في اتصال هاتفي عن صحة الشاب التركي إيفي طبماز (16 عاماً) بعدما أصيب على يد مجموعة من مسلحي PKK الإرهابي استهدفوا في 24 مارس/آذار الجاري مواطنين أتراكاً في العاصمة بروكسيل.

وأعرب أردوغان في الاتصال عن تمنياته "بالشفاء العاجل" إلى إيفي الذي أصيب بجراح في رأسه، وقال إنهم سيتابعون مجريات التحقيقات وسير القضية.

وأشار أردوغان إلى أن السفير عاكف تشاتاي كيليش، كبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن، سيتابع القضية، بينما نقل تحياته لعائلة الشاب.

وقال أردوغان عن أعضاء التنظيم الإرهابي: "إنهم غير أخلاقيين، لئيمون وحقيرون. السلطات الرسمية هناك وسفارتنا تلاحقهم ونحن نطاردهم أيضاً".

من جانبه، ذكر طبماز أن حالته الصحية جيدة، معرباً عن شكره للرئيس أردوغان على اهتمامه بمجريات الحادثة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أدانت وزارة الخارجية التركية الحادثة في بيان، وأضافت أنه "جرى التواصل بين السلطات البلجيكية والتركية على الفور، وأجرى الوزير هاكان فيدان اتصالاً هاتفياً مع نظيرته البلجيكية حجة لحبيب في الليلة نفسها، كما التقى ممثلونا الدبلوماسيون مواطنينا في المدن التي وقعت فيها الهجمات".

ونوهت الخارجية التركية بأنه بفضل الموقف السليم للجالية التركية في بلجيكا والتدخل الفعال لسلطات الشرطة البلجيكية، جرى منع تصعيد الأحداث، مشيرة إلى أن السلطات المحلية فتحت تحقيقاً ضد المهاجمين.

وأكدت الوزارة أن هذه الأحداث أظهرت مرة أخرى أن تنظيم PKK الإرهابي يهدد السلام الاجتماعي والنظام العام في أوروبا الغربية.

وشدّدت على أنها تتابع تطورات الحادثة ومجرياتها على المستويات كافة.

وعلى الرغم من تصنيفه على قوائم الإرهاب منذ تسعينيات القرن الماضي، فإن السلطات في الدول الأوروبية تسمح لتنظيم PKK الإرهابي بالعمل على أراضيها بكل أريحية دون الاكتراث بتسببه بمقتل عشرات آلاف الأبرياء في تركيا وسوريا والعراق.

وكان جهاز الشرطة الأوروبي قد ذكر في تقارير سابقة أن تنظيم PKK الإرهابي يستخدم الأراضي الأوروبية قاعدة لوجستية لجمع الأموال وتجنيد العناصر وتسهيل وصول السلاح. وأشار إلى نشاطات التنظيم المتعلق بجمع رسوم العضوية وتسهيل تهريب البشر وتجارة المخدرات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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