سياسة
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كولومبيا تلوّح بقطع العلاقات مع إسرائيل إذا لم تلتزم وقف إطلاق النار
أعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، أن بلاده ستقطع علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل في حال عدم امتثالها لقرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد يوم من دعوته دول العالم لإجراء مماثل.
كولومبيا تلوّح بقطع العلاقات مع إسرائيل إذا لم تلتزم وقف إطلاق النار
الرئيس الكولومبي يهدد بقطع العلاقات مع إسرائيل إذا لم تلتزم وقف إطلاق النار / صورة: Reuters
26 مارس 2024

هدد الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، الثلاثاء، بأن بلاده ستقطع علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل في حال عدم امتثالها لقرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشدد بيترو في منشور على منصة إكس على أنه "إذا لم تمتثل إسرائيل لقرار الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار فسنقطع علاقاتنا الدبلوماسية معها".

والاثنين، قال بيترو في بيان: "إذا خرقت إسرائيل قرار وقف إطلاق النار، فإنني أدعو دول العالم إلى قطع العلاقات الدبلوماسية معها".

وأصدر مجلس الأمن الدولي قراراً، الاثنين، أيدته 14 دولة (من أصل 15)، يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، تحترمه جميع الأطراف، بما يؤدي إلى وقف "دائم ومستدام" لإطلاق النار، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

وكان الرئيس الكولومبي شبّه قطاع غزة بمدينة هيروشيما التي ألقت عليها الولايات المتحدة قنبلة ذرية إبان الحرب العالمية الثانية.

وتعليقاً على خبر يفيد بموت فلسطينيين جوعاً في غزة، قال بيترو في منشور على حسابه بمنصة إكس: "عندما ألقت الولايات المتحدة قنبلة ذرية على هيروشيما، مات أكثر من 77 ألف شخص. اليوم، في بلد أصغر بكثير من اليابان، في فلسطين، في مدينة أصغر حتى من هيروشيما: مات أكثر من 32 ألف شخص في قصف غزة. القصة ذاتها".

وأشار بيترو إلى الدمار الذي لحق بغزة، متهماً الدول الكبرى باستخدام القوة العسكرية المفرطة وغير الواعية من أجل فرض إرادتها على الإنسانية جمعاء.

وخلّفَت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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