سياسة
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مُسيرة "بيراقدر تي بي 3" التركية تختبر بنجاح نظاماً كهروبصرياً محلي الصنع
أجرت مُسيرة "بيراقدر تي بي 3" التركية بنجاح أول اختبار طيران مع نظام "ASELFLIR-500" الكهروبصري محلي الصنع للاستطلاع والمراقبة والاستهداف، الذي يعد الأفضل من نوعه في العالم.
مُسيرة "بيراقدر تي بي 3" التركية تختبر بنجاح نظاماً كهروبصرياً محلي الصنع
مُسيرة "بيراقدر تي بي 3" التركية تختبر بنجاح نظاماً كهروبصرياً محلي الصنع / صورة: AA
26 مارس 2024

أجرت مُسيرة "بيراقدر تي بي 3" التركية بنجاح أول اختبار طيران مع نظام "ASELFLIR-500" الكهروبصري محلي الصنع للاستطلاع والمراقبة والاستهداف، الذي يعد الأفضل من نوعه في العالم.

وأفاد بيان صادر عن شركة بايكار المصنعة للطائرة المسيرة "بيراقدر تي بي 3" المسلحة، الثلاثاء، أن المسيرة حلقت لأول مرة مع نظام ASELFLIR-500 المطور من قبل شركة أسيلسان بإمكانات محلية، في إطار الاختبارات.

وجرى بنجاح دمج نظام الاستطلاع والمراقبة والاستهداف الكهروبصري "ASELFLIR-500" الذي يتمتع بأعلى أداء مقارنة مع نظرائه في العالم، مع المسيرة "بيراقدار تي بي 3".

وخلال الاختبار جرى بواسطة نظام "ASELFLIR-500" تتبع المسيرة الهجومية "بيرقدار أقنجي" التي أجرت بدورها طلعة تدريبية.

وبهذا الاختبار الذي حلقت فيها المسيرة "بيرقدار تي بي 3" 6 ساعات، تكون قد أكملت اختبار الطيران الـ 25 بنجاح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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