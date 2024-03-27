أكد الدفاع المدني اللبناني مقتل 7 أشخاص في غارة إسرائيلية على مركز للإسعاف في بلدة الهبارية جنوبي لبنان، وذلك بعد ساعات من إعلان حزب الله مقتل 3 من عناصره في غارات في شمال شرقي لبنان.

وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية في وقت مبكر فجر الأربعاء على مركز الجمعية الطبية الإسلامية في بلدة الهبارية جنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن "غارات الاحتلال خلّفت عدداً من الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى دمار كبير".

وهرعت سيارات الإسعاف ورجال الدفاع المدني على الفور إلى مكان المجزرة، فيما تحدثت مصادر عن سقوط 10 شهداء وعدد من الجرحى.

وقال مصدران أمنيان، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء إن 7 أشخاص على الأقل قُتلوا في غارة إسرائيلية على منطقة النبطية بجنوب لبنان.

كما أكد حزب الله مقتل 3 من عناصره الثلاثاء في غارات جوية إسرائيلية بالقرب من بلدتين في شمال شرقي لبنان.

مقتل إسرائيلي بقصف حزب الله لكريات شمونة

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي الأربعاء، بمقتل إسرائيلي متأثراً بإصابته في إطلاق صواريخ من لبنان على كريات شمونة.

وقال حزب الله الأربعاء في بيان عبر تليغرام، إنه قصف مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية وقيادة اللواء ‌‏769 فيها بعشرات الصواريخ، رداً على ‏المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل ليلاً في بلدة الهبّارية جنوب لبنان، وأسفرت عن مقتل 7 مسعفين وإصابة آخرين.

وأوضح أن ذلك جاء "رداً على ‏المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في بلدة الهبّارية"، وتضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ أشهر.‏

وفي بيان سابق، أدان الحزب "العدوان الآثم والجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات ‏الاحتلال الصهيوني بحق المرضى والطاقم الطبي في مركز الجمعية الطبية ‏‏الإسلامية"، وقال إن استهداف الاحتلال مركز الجمعية الطبية الإسلامية في الهبارية "جريمة لن تمر بلا رد وعقاب".

وصباح الأربعاء، سُمعت انفجارات في مناطق مختلفة من الجليل الأعلى، كما أعلنت القناة 12 العبرية أن أكثر من 30 صاروخاً أُطلق من لبنان نحو الجليل الأعلى سبّب عددٌ منها أضراراً واعتُرض بعضها.

يأتي ذلك فيما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية سماع دوي صافرات الإنذار في بلدات شمال إسرائيل، فيما دوت صافرات الإنذار للمرة الثانية في مرغليوت وكريات شمونة وتل حاي وكفار غلعادي بالجليل الأعلى.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله تنفيذه 10 هجمات على مواقع إسرائيلية، واستهدافه ثكنة يردن في الجولان السوري المحتل بأكثر ‏من 50 صاروخ كاتيوشا، رداً على الغارة الإسرائيلية.

وعلى وقع حرب مدمّرة تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منذ 8 من الشهر نفسه، تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.