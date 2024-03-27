استُشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في مدينة جنين ومخيمها شماليّ الضفة الغربية المحتلة، بالرصاص الحيّ خلال اقتحام لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء.

وكشفت مصادر طبية في وقت سابق الأربعاء استشهاد شابّ فلسطيني وإصابة 5 آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية الاقتحام.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة ومخيمها وسط إطلاق نار كثيف، مما أسفر عن إصابة شابّ برصاصتين، نُقل إثرها إلى مستشفى خليل سليمان الحكومي.

وأفاد لاحقاً مدير المستشفى وسام بكر، باستشهاد الشابّ أيمن يوسف حسان عزوقة (19 عاماً)، جراء إصابته برصاص في الصدر والفخذ.

وسُمع صوت انفجارات خلال مواجهات عنيفة اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في عدة أحياء من المدينة، استخدم فيها الأخير الرصاص الحي والمعدني.

ونصبت القوات قناصتها على أسطح عدد من المباني في المدينة والمخيم.

وقال الشهود إن الجيش اعتقل 3 فلسطينيين من داخل مركبة قرب مستشفى الرازي التخصصي، وفجّر المركبة فيما بعد.

اقتحام قباطية

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى بلدة قباطية جنوبي المدينة وسط مواجهات واشتباكات مستمرة، أسفرت عن إصابة 5 من الشبان نُقلوا إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن إصابة شاب بجراح خطيرة برصاص الاحتلال خلال مواجهات في قباطية.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن قوات الاحتلال نفذت عملية تدمير ممنهجة للبنية التحتية في البلدة، وخاصة قرب منطقة الحسبة.

مواجهات في بيت لحم

وفي مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، أصيب فلسطينيان واعتقل 3 آخرون خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء.

وقالت وفا: "أصيب مواطنان بالرصاص وآخرون بالاختناق واعتُقل ثلاثة مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم".

ووفق الوكالة، فإن مواجهات جرت في البلدة "أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة مواطنَين بالرصاص الحي في أطرافهما السفلية، نُقلا إثرها إلى المستشفى، كما أصيب آخرون بالاختناق، عولجوا ميدانياً".

وأشارت الوكالة إلى اعتقال 3 مواطنين خلال ذات المواجهات.

وفي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، أشار الهلال الأحمر إلى إصابة شابة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال في بلدة برقة شمالي المدينة.

ومنذ اندلاع حربه على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية المحتلة، ما تسبب في مواجهات أسفرت عن استشهاد 451 فلسطينياً وإصابة نحو 4 آلاف و750، واعتقال 7800 وفقاً لمعطيات رسمية فلسطينية.