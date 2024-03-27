نفت وزارة الدفاع التركية، أي أنشطة لها مع إسرائيل، بما في ذلك التدريب والتمارين العسكرية والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

وأفادت الوزارة في بيان الثلاثاء، بأن إسرائيل تواصل أعمال العنف التي تستهدف المشافي والمدارس ودور العبادة ومخيمات اللاجئين والمدنيين عشوائياً في قطاع غزة.

وأوضحت أن تركيا تقف دائماً إلى جانب فلسطين، ولا يمكن أن تؤدّي أو تنخرط في أي نشاط من شأنه إلحاق الأذى بالفلسطينيين.

وأضافت: "في هذا السياق، ليس لدى الوزارة أي أنشطة مع إسرائيل، بما في ذلك التدريب والتمارين العسكرية أو التعاون في مجال الصناعات الدفاعية".

في السياق نفسه قالت مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، إنه ليس لديها أي نشاط في إطار التعاون مع إسرائيل بمجال الصناعات الدفاعية.

وذكرت المؤسسة في البيان أن أعمال العنف التي ترتكبها إسرائيل في غزة واستهداف المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة والمخيمات والمدنيين مستمرة.

وأكّدَت أنه "لا يمكن للجمهورية التركية التي طالما دعمت فلسطين أن تنفّذ أو تمارس أي نشاط من شأنه الإضرار بالفلسطينيين".

وشدّدَت على أنه "ليس لمؤسسة الصناعات الدفاعية أي نشاط في نطاق التعاون مع إسرائيل في مجال الصناعات الدفاعية".