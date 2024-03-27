سياسة
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فيدان: أمريكا لم تستطع عرقلة قرار مجلس الأمن وإسرائيل بقيت وحيدة مع ظلمها
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن إسرائيل بقيت وحيدة أمام مجلس الأمن، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لم "تستطع هذه المرة عرقلة" صدور قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.
فيدان: أمريكا لم تستطع عرقلة قرار مجلس الأمن وإسرائيل بقيت وحيدة مع ظلمها
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يقول إن إسرائيل بقيت وحيدة أمام مجلس الأمن / صورة: AA
27 مارس 2024

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن "الولايات المتحدة لم تستطع هذه المرة عرقلة صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة"، وأضاف أن "إسرائيل بقيت وحيدة مع ظلمها".

جاء ذلك، في كلمة خلال مشاركته في برنامج إفطار رمضاني بولاية أضنة جنوبي البلاد الثلاثاء، وحضر البرنامج المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشليك.

وأشار فيدان إلى أن العالم يمر بمرحلة "صعبة ومعقدة"، وأكد على بذل تركيا جهوداً حثيثة من أجل إحلال السلام في أرجاء مختلفة من العالم.

وقال: "رغم كل الظروف الصعبة، نسعى من أجل السلام في أوكرانيا وغزة وجنوب القوقاز والعراق وليبيا ومنطقة البلقان من جهة، ونبذل كل ما في وسعنا لحماية وجودنا وأبناء جلدتنا وإخوتنا في الدين من جهة أخرى".

وأضاف: "نحشد كل إمكانات الدبلوماسية بأساليب جديدة وغير مجربة".

وأكد فيدان دفاع تركيا عن القضية الفلسطينية، وقال: "أنشأنا مجموعة اتصال تتحرك بالنيابة عن العالم الإسلامي بأسره".

وأردف: "تركيا أخذت مكانها بالطبع في المجموعة، والضغط الدولي الذي مارسناه يؤتي ثماره".

ولفت في هذا الإطار إلى أنه "أخيراً صدر قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار بغزة وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة".

والاثنين، أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً أيدته 14 دولة (من أصل 15)، يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، يحترمه جميع الأطراف، بما يؤدي إلى وقف "دائم ومستدام" لإطلاق النار، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

وأضاف فيدان: "حتى الولايات المتحدة لم تستطع هذه المرة عرقلة صدور القرار، بقيت إسرائيل وحيدة مع ظلمها".

وأكد أن تركيا ستستمر بأن تكون صوتاً للفلسطينيين في كل المحافل "لإنهاء المظالم في غزة وإقامة سلام عادل تقف فيه الدولة الفلسطينية على قدميها".

ولفت إلى أن ما يميز تركيا أنها "بغض النظر عن الموضوع أو المكان ليست مهتمة بإرضاء القوى المهيمنة في خطاباتها وأفعالها"، وأضاف: "نحن نعبر عما هو صحيح وعادل، ونتصرف وفقاً لذلك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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