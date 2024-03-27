سياسة
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تركيا تعلن تحييد 5 إرهابيين من تنظيم PKK  شمال العراق
قال بيان لوزارة الدفاع التركية إن "الجيش التركي يواصل بعزيمة وإصرار عملياته ضد الإرهاب والإرهابيين"، إذ تَمكَّن اليوم الأربعاء من تحييد 5 إرهابيين في منطقة عملية "المخلب-القفل" شماليّ العراق.
تركيا تعلن تحييد 5 إرهابيين من تنظيم PKK  شمال العراق
وزارة الدفاع التركية تعلن الاستمرار في تحييد الإرهابيين شماليّ العراق / Others
27 مارس 2024

كشفت وزارة الدفاع التركية الأربعاء، عن تحييد إرهابيَّين اثنين شماليّ العراق، ليرتفع بذلك إجمالي مَن حيّدهم الجيش التركي اليوم إلى 5.

وأورد بيان للوزارة أن "الجيش التركي يواصل بعزيمة وإصرار عملياته ضد الإرهاب والإرهابيين"، إذ تَمكَّن اليوم من تحييد 5 إرهابيين في منطقة عملية "المخلب-القفل".

وأكدت وزارة الدفاع التركية مواصلة القوات المسلحة التركية العمليات "حتى القضاء على آخر إرهابي".

وفي 17 أبريل/نيسان 2022 أطلقت تركيا عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم PKK الإرهابي، في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان، شماليّ العراق.

وتنفّذ تركيا عمليات لمكافحة PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ تنظيم PKK الإرهابي من جبال قنديل شماليّ العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشنّ منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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