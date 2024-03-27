كشفت وزارة الدفاع التركية الأربعاء، عن تحييد إرهابيَّين اثنين شماليّ العراق، ليرتفع بذلك إجمالي مَن حيّدهم الجيش التركي اليوم إلى 5.

وأورد بيان للوزارة أن "الجيش التركي يواصل بعزيمة وإصرار عملياته ضد الإرهاب والإرهابيين"، إذ تَمكَّن اليوم من تحييد 5 إرهابيين في منطقة عملية "المخلب-القفل".

وأكدت وزارة الدفاع التركية مواصلة القوات المسلحة التركية العمليات "حتى القضاء على آخر إرهابي".

وفي 17 أبريل/نيسان 2022 أطلقت تركيا عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم PKK الإرهابي، في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان، شماليّ العراق.

وتنفّذ تركيا عمليات لمكافحة PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ تنظيم PKK الإرهابي من جبال قنديل شماليّ العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشنّ منها هجمات على الداخل التركي.