قالت مصادر مطلعة إن المحادثات الجارية بين إسرائيل وحماس في العاصمة القطرية الدوحة ما تزال مستمرة، بالرغم من تداول وسائل إعلام عبرية وصولها إلى طريق مسدود.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية الأربعاء: "على الرغم من رد حماس السلبي على المقترح المتعلق بصفقة تبادل (للأسرى)، فإن المفاوضات مع الحركة مستمرة".

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن "الولايات المتحدة مستمرة في التواصل مع الوسيطين المصري والقطري".

فيما أفاد مصدر أجنبي مطلع بأن "نقطة الخلاف الرئيسية تتمحور حول عودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة، لكن لا يزال بالإمكان التوصل إلى تسوية".

ووفق مصدر إسرائيلي مطلع فإن "التوصل إلى حل وسط بشأن عودة النازحين كان ممكناً، غير أن الوفد (الإسرائيلي) لم يكن مفوضاً بحسم المسألة".

هجوم على نتنياهو

في الأثناء، تكاد تتفق الأصوات في إسرائيل وخارجها على تحميل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسؤولية الإخفاقات المتتالية في إدارة الحرب والمفاوضات.

ففي وقت سابق الاثنين حمَّلت حماس نتنياهو مسؤولية إفشال المفاوضات، وقالت إنها أبلغت الوسطاء بتمسكها بالرؤية التي قدمتها في 14 مارس/ آذار الجاري.

وتتضمن هذه الرؤية 4 نقاط رئيسية هي: وقف إطلاق النار الشامل، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وعودة النازحين، وتبادل حقيقي للأسرى.

وفي وقت لاحق من يوم الثلاثاء، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق دان حالوتس، خلال مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية (خاصة): "إنه (نتنياهو) مسؤول، وأنا لا أعرف دولة في العالم لا يتسلق فيها رئيس وزراء بعد شيء كهذا (هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول) أطول برج ويقفز منه".

وأضاف حالوتس أن نتنياهو "يرفض الاعتراف بهذا، ففي تقويمه السنوي لا يوجد 7 أكتوبر//تشرين الأول، لديه 6 و8، وفي 8 بدأت الحرب وهو يقاتل، لكن هذا الرجل لا يقاتل، وهو يقودنا من سيء إلى أسوأ".

وسبق أن دعا حالوتس، مع شخصيات إسرائيلية أخرى، نتنياهو إلى التنحي عن منصبه، معتبرين أنه يخدم مصالحه السياسية الشخصية.

بينما يرفض نتنياهو، وهو رئيس الوزراء الأطول بقاءً بالسلطة في إسرائيل، تحمل أي مسؤولية عن هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، ويعارض إجراء انتخابات مبكرة.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنى التحتية والممتلكات، فضلاً عن مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.