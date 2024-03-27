سياسة
2 دقيقة قراءة
مطالبات بريطانية بتعليق تصدير السلاح لإسرائيل.. والنرويج تحذر من مجاعة بغزة
تَقدَّم عشرات النواب البريطانيين بطلب إلى حكومة بلادهم، بتعليق تصدير السلاح إلى إسرائيل، مشيرين إلى استشهاد عشرات آلاف الفلسطينين بنيران جيش الاحتلال، فيما انتقدت الخارجية النرويجية قرار تل أبيب منع وصول مساعدات الأونروا إلى شمالي قطاع غزة.
مطالبات بريطانية بتعليق تصدير السلاح لإسرائيل.. والنرويج تحذر من مجاعة بغزة
الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 / صورة: Reuters
27 مارس 2024

بعث ما يزيد على 130 نائباً بالبرلمان البريطاني الأربعاء، رسالة إلى حكومة بلادهم، يدعون فيها وزارتي الخارجية والأعمال والتجارة لتعليق تراخيص مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وجاء في الرسالة الموقعة من نواب أحزاب المعارضة في البرلمان وأعضاء مجلس اللوردات، إلى وزيرة الأعمال والتجارة كيمي بادينوك ووزير الخارجية ديفيد كاميرون: "باعتبارنا برلمانيين من أحزاب مختلفة، ندعوكم إلى تعليق فوري لتراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل".

وأشارت الرسالة إلى أن عدد الفلسطينيين الذين استُشهدوا في الحرب الإسرائيلية على غزة تجاوز 32 ألفاً، وأن 70% منهم نساء وأطفال.

وأوضحت أن 80% من البنية التحتية المدنية في قطاع غزة دُمّرَت، فضلاً عن خطر المجاعة التي أصبحت على الأبواب.​​​​​​​

"غير مقبول"

في سياق آخر قالت وزارة الخارجية النرويجية الأربعاء، إن قرار إسرائيل منع المساعدات الغذائية التي ترسلها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من الوصول إلى شمال قطاع غزة "غير مقبول".

وأفاد وزير الخارجية إسبن بارث إيدي بصفحة الوزارة على منصة إكس، بأن "قرار إسرائيل عدم السماح لقوافل الأغذية التابعة للأونروا بالوصول إلى شمال غزة غير مقبول"، مضيفاً أن "حدوث مجاعة في غزة مسألة وقت فقط".

وأكد إيدي أن المساعدات الإنسانية "حاسمة وعاجلة"، وأن على إسرائيل ضمان وصول المساعدات الغذائية الحيوية إلى غزة.

والأحد قال مدير الأونروا فيليب لازاريني، إنه "رغم المأساة التي تتكشف أمام أعيننا، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة أنها لن تسمح بمرور قوافل أغذية من الوكالة إلى شماليّ قطاع غزة".

وخلّفَت الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنى التحتية والممتلكات، فضلاً عن مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us