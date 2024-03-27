بعث ما يزيد على 130 نائباً بالبرلمان البريطاني الأربعاء، رسالة إلى حكومة بلادهم، يدعون فيها وزارتي الخارجية والأعمال والتجارة لتعليق تراخيص مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وجاء في الرسالة الموقعة من نواب أحزاب المعارضة في البرلمان وأعضاء مجلس اللوردات، إلى وزيرة الأعمال والتجارة كيمي بادينوك ووزير الخارجية ديفيد كاميرون: "باعتبارنا برلمانيين من أحزاب مختلفة، ندعوكم إلى تعليق فوري لتراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل".

وأشارت الرسالة إلى أن عدد الفلسطينيين الذين استُشهدوا في الحرب الإسرائيلية على غزة تجاوز 32 ألفاً، وأن 70% منهم نساء وأطفال.

وأوضحت أن 80% من البنية التحتية المدنية في قطاع غزة دُمّرَت، فضلاً عن خطر المجاعة التي أصبحت على الأبواب.​​​​​​​

"غير مقبول"

في سياق آخر قالت وزارة الخارجية النرويجية الأربعاء، إن قرار إسرائيل منع المساعدات الغذائية التي ترسلها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من الوصول إلى شمال قطاع غزة "غير مقبول".

وأفاد وزير الخارجية إسبن بارث إيدي بصفحة الوزارة على منصة إكس، بأن "قرار إسرائيل عدم السماح لقوافل الأغذية التابعة للأونروا بالوصول إلى شمال غزة غير مقبول"، مضيفاً أن "حدوث مجاعة في غزة مسألة وقت فقط".

وأكد إيدي أن المساعدات الإنسانية "حاسمة وعاجلة"، وأن على إسرائيل ضمان وصول المساعدات الغذائية الحيوية إلى غزة.

والأحد قال مدير الأونروا فيليب لازاريني، إنه "رغم المأساة التي تتكشف أمام أعيننا، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة أنها لن تسمح بمرور قوافل أغذية من الوكالة إلى شماليّ قطاع غزة".

وخلّفَت الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنى التحتية والممتلكات، فضلاً عن مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.​​​​​​​