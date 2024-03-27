روت الطبيبة البريطانية المختصة في التخدير بيرسن جاسكل، تفاصيل الأوضاع المأساوية في قطاع غزة التي كانت شاهدة عليها خلال عملها لأسبوعين بالقطاع.

ودخلت جاسكل غزة برفقة فريق لمنظمة "أطباء بلا حدود"، وانضمّت إلى الكوادر الصحية بمدينة رفح (جنوب) خلال الفترة بين 4 و21 فبراير/شباط، لتقدّم خدمات طبية وبإمكانيات محدودة لمنطقة فيها نحو 1.5 مليون نازح.

وقالت إنها قررت التوجه إلى القطاع لـ"تضميد جراح الناس ولو بالقدر اليسير"، بعد ما شاهدته من قتل وإعاقة وإصابات تطال المدنيين.

قصف وصراخ

قالت جاسكل إنها أصيبت "بالانهيار والحزن" بسبب تواصل أصوات القصف بلا انقطاع، مع سماع صرخات المدنيين بخاصة الأطفال.

وتابعت: "لدى مغادرتي قطاع غزة شعرت كأنني أتخلى عنهم، وأحسست بالذنب حينها، شخصيّاً كنت أملك خيار مغادرة المنطقة، أما هم فلا يملكون ذلك الخيار، لذا لم يستطيعوا المغادرة حتى الآن".

وأعربت الطبيبة عن قلق شديد إزاء وضع المدنيين هناك ومصيرهم، مضيفة أنه ليس من السهل على إنسان أو طبيب أن يواجه مواقف كهذه.

"جحيم على وجه الأرض"

وحذرت جاسكل من أن: "غزة تحولت حقّاً إلى جحيم على وجه الأرض، ولم تعُد قابلة للعيش في ظل الحرمان من أساسيات الحياة، مثل المياه والكهرباء والتعليم والصحة، بالتوازي مع حالة من الفوضى بسبب احتمال حدوث أي شيء داخل القطاع".

ولفتت إلى أنها دخلت كثيراً من مناطق الحروب والنزاعات في اليمن والعراق وجنوب السودان ونيجيريا، لكنها ترى أن المهمة الأصعب لها كانت في قطاع غزة.

وختمت الطبيبة حديثها قائلةً: "ما يحدث في غزة كارثة إنسانية بكل معنى الكلمة، ولا مبرر لهذه الدهشة والألم والمعاناة"، مطالبة بالحيلولة دون استمرارها.

وخلّفَت الحرب المدمرة التي تشنّها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، إضافة إلى دمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليونَي فلسطينيّ، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.