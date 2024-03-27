سياسة
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تركيا تُدين الهجمات الإرهابية الأخيرة في باكستان وتعزّي أسر الضحايا
أدانت وزارة الخارجية التركية الهجمات الإرهابية الأخيرة في باكستان، وقدّمت تعازيها لأسر الذين فقدوا أرواحهم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
تركيا تُدين الهجمات الإرهابية الأخيرة في باكستان وتعزّي أسر الضحايا
الخارجية التركية / صورة: AA
27 مارس 2024

أدانت وزارة الخارجية التركية الهجمات الإرهابية الأخيرة في باكستان، وقالت في بيان لها الأربعاء: "نتقدم بتعازينا لأسر الذين فقدوا أرواحهم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأكدت الخارجية أن "تركيا ستواصل دعم أمن واستقرار شقيقتها باكستان وستدعم دائماً الشعب الباكستاني في الحرب ضد الإرهاب".

والثلاثاء قُتل 5 مواطنين صينيين وباكستاني، في تفجير سيارة مفخخة بمنطقة شانغلا بإقليم خيبر بختونخوا شمال شرقي باكستان.

وقال المسؤول في شرطة المنطقة باخات زاهر في بيان، إن عملية التفجير جرت بعد ارتطام السيارة المفخَّخة بسيارة أخرى، وأكد زاهر مقتل سائق السيارة الباكستاني و5 صينيين هم مهندسون وعمال بناء، جراء التفجير.

كما قُتل جنديان باكستانيان وأصيب 15 آخرون الخميس الماضي، جراء انفجار عبوة ناسفة على جانب الطريق في أثناء مرور قافلة في إقليم خيبر بختونخوا.

وفي تصريح للصحفيين قال رئيس وحدة تفكيك المتفجرات بالشرطة إسماعيل خان عناية الله، إن الهجوم جرى في منطقة ديرا إسماعيل خان، وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 15 آخرين.

مصدر:TRT عربي
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