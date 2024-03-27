أدانت وزارة الخارجية التركية الهجمات الإرهابية الأخيرة في باكستان، وقالت في بيان لها الأربعاء: "نتقدم بتعازينا لأسر الذين فقدوا أرواحهم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأكدت الخارجية أن "تركيا ستواصل دعم أمن واستقرار شقيقتها باكستان وستدعم دائماً الشعب الباكستاني في الحرب ضد الإرهاب".

والثلاثاء قُتل 5 مواطنين صينيين وباكستاني، في تفجير سيارة مفخخة بمنطقة شانغلا بإقليم خيبر بختونخوا شمال شرقي باكستان.

وقال المسؤول في شرطة المنطقة باخات زاهر في بيان، إن عملية التفجير جرت بعد ارتطام السيارة المفخَّخة بسيارة أخرى، وأكد زاهر مقتل سائق السيارة الباكستاني و5 صينيين هم مهندسون وعمال بناء، جراء التفجير.

كما قُتل جنديان باكستانيان وأصيب 15 آخرون الخميس الماضي، جراء انفجار عبوة ناسفة على جانب الطريق في أثناء مرور قافلة في إقليم خيبر بختونخوا.

وفي تصريح للصحفيين قال رئيس وحدة تفكيك المتفجرات بالشرطة إسماعيل خان عناية الله، إن الهجوم جرى في منطقة ديرا إسماعيل خان، وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 15 آخرين.