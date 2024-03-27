دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إلى زيادة الضغط على إسرائيل بهدف دفعها للامتثال إلى قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في تجمع جماهيري لأنصار "تحالف االشعب" المكون من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية في ولاية باطمان.

وقال أردوغان إن تركيا رحبت بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، وإنها ستؤدي دورها للوفاء بمتطلبات القرار.

وتابع قائلاً: "سنبذل قصارى جهدنا لضمان أن ينعم إخواننا في غزة بالسلام والاستقرار في أقرب وقت ممكن".

والاثنين، أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً أيّدته 14 دولة (من أصل 15)، يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، تحترمه جميع الأطراف، بما يؤدي إلى وقف "دائم ومستدام" لإطلاق النار، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.