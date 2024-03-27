سياسة
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أردوغان يدعو إلى الضغط على إسرائيل لتلتزم قرار وقف إطلاق النار في غزة
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى زيادة الضغط على إسرائيل بهدف دفعها للامتثال إلى قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة الفلسطيني.
أردوغان يدعو إلى الضغط على إسرائيل لتلتزم قرار وقف إطلاق النار في غزة
أردوغان يدعو إلى الضغط على إسرائيل لتلتزم بقرار وقف إطلاق النار في غزة / صورة: AA
27 مارس 2024

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إلى زيادة الضغط على إسرائيل بهدف دفعها للامتثال إلى قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في تجمع جماهيري لأنصار "تحالف االشعب" المكون من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية في ولاية باطمان.

وقال أردوغان إن تركيا رحبت بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، وإنها ستؤدي دورها للوفاء بمتطلبات القرار.

وتابع قائلاً: "سنبذل قصارى جهدنا لضمان أن ينعم إخواننا في غزة بالسلام والاستقرار في أقرب وقت ممكن".

والاثنين، أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً أيّدته 14 دولة (من أصل 15)، يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، تحترمه جميع الأطراف، بما يؤدي إلى وقف "دائم ومستدام" لإطلاق النار، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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