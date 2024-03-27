سياسة
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طيران الاحتلال يقصف 3 منازل في رفح وسط مخاوف من شنّ هجوم بري على المدينة
تتزايد مخاوف أكثر من مليون لاجئ فلسطيني في مدينة رفح الحدودية إثر قصف إسرائيلي استهدف 3 منازل على الأقل في رفح من احتمال شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً برياً على آخر مدينة يحتمي بها النازحون.
طيران الاحتلال يقصف 3 منازل في رفح وسط مخاوف من شنّ هجوم بري على المدينة
ذكر شاهد عيان وهو ينظر للأعلى أن الجيران كانوا يساعدون عامل طوارئ في إنزال شهيد في كيس أسود من الطابق العلوي. / صورة: AA
27 مارس 2024

أثار قصف إسرائيلي على ثلاثة منازل على الأقل في رفح الليلة الماضية مخاوف جديدة بين أكثر من مليون شخص يحتمون بالملاذ الأخير لهم في الطرف الجنوبي لقطاع غزة من احتمال شن هجوم بري تلوّح به إسرائيل منذ فترة.

وأفادت وزارة الصحة بغزة بأن 11 شخصاً من عائلة واحدة استشهدوا في الضربات الجوية.

وذكر شاهد عيان لرويترز وهو ينظر للأعلى، بينما كان الجيران يساعدون عامل طوارئ في إنزال ضحية في كيس أسود من الطابق العلوي، أنه استيقظ على الانفجار وقبل ابنته المذعورة وهرع إلى الخارج ليجد الدمار. وكان والده (75 عاماً) وأمه (62 عاماً) من بين الشهداء.

وفي موقع انفجار آخر، قال شهود إن تكثيف الضربات الجوية هو وسيلة إسرائيل لإظهار استخفافها بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار.

ويخشى المواطنون من شنّ إسرائيل هجوماً برياً على رفح رغم مناشدات واشنطن، أقرب حلفائها، بأن الهجوم من شأنه أن يلحق أضراراً كبيرة بالمدنيين.

وفي الضفة الغربية المحتلة التي شهدت تزايداً في إراقة الدماء تزامناً مع الحرب في غزة، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، إن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا وأصيب أربعة بنيران إسرائيلية في مداهمة خلال الليل بمدينة جنين.

وخلّفَت الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنى التحتية والممتلكات، فضلاً عن مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.​​​​​​​

وإلى الشمال من رفح مباشرة، أبقت القوات الإسرائيلية المستشفيين الرئيسيين في خان يونس، مستشفى الأمل ومستشفى ناصر، تحت الحصار الذي فرضته الأسبوع الماضي. وفي شمال قطاع غزة، ما زالت القوات تواصل العمليات في محيط مجمع الشفاء، أكبر مستشفى في القطاع، الذي اقتحمته قبل أكثر من أسبوع.

وتقول إسرائيل إن عناصر حماس يستخدمون المستشفيات الثلاثة، وهو ما تنفيه حماس والطواقم الطبية. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قتل واعتقل مئات المقاتلين في محيط مستشفى الشفاء، بينما تؤكد حماس أنه جرى اعتقال مدنيين ومسعفين.

وذكرت وزارة الصحة في غزة إن الجرحى والمرضى محتجزون داخل قسم الموارد البشرية غير المجهز لتقديم الرعاية الصحية لهم.

وقال سكان يعيشون في مناطق قريبة إنهم يسمعون انفجارات في مجمع الشفاء وما حوله وإن أعمدة من الدخان تتصاعد من المباني داخل المنشأة الطبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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