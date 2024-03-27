سياسة
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بمناسبة يوم "صفر نفايات" أمينة أردوغان تؤكد حتمية مكافحة تحديات تغير المناخ
أكدت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، بمناسبة "اليوم العالمي لصفر نفايات"، في 30 مارس/آذار من كل عام، ضرورة مكافحة التحديات الناتجة عن تغير المناخ والتلوث البيئي واتخاذ خطوات ملموسة تجاه الأجيال القادمة.
بمناسبة يوم "صفر نفايات" أمينة أردوغان تؤكد حتمية مكافحة تحديات تغير المناخ
أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي. / صورة: AA
27 مارس 2024

أكدت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، الأربعاء، حتمية مكافحة التحديات الناتجة عن تغير المناخ والتلوث البيئي واتخاذ خطوات ملموسة تجاه الأجيال القادمة.

جاء ذلك في رسالة مصورة بعثتها أمينة أردوغان، إلى الفعاليات التي ستقام في الأمم المتحدة بمناسبة "اليوم العالمي لصفر نفايات"، في 30 مارس/آذار من كل عام.

وأوضحت السيدة الأولى لتركيا، أن اليوم العالمي لصفر نفايات، الذي أعلنه قرار الأمم المتحدة، يشكل فرصة مهمة في مسألة مكافحة التغير المناخي والتلوث.

ودعت الجميع لأن يصبحوا متطوعين في مبادرة "صفر نفايات" من خلال التوقيع على إعلان النوايا الحسنة لصفر نفايات، الذي بدأه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وهنأت أمينة أردوغان، جميع المتطوعين البيئيين الذين بذلوا وقتهم وجهدهم لجعل العالم المشترك بيننا مكاناً أكثر ملاءمة للعيش.

ويقوم مشروع "صفر نفايات" على تغيير العادات الاستهلاكية للمواطنين، وفصل المخلفات من المنبع ثم إعادة تدويرها، بهدف الوصول بنسبة إعادة تدوير المخلفات إلى 60% بحلول عام 2030.

ومنتصف ديسمبر/كانون الأول 2022، وافقت الأمم المتحدة على قرار مشروع "صفر نفايات" الذي قدمته تركيا في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي.

وجاءت موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على القرار الذي قدمته تركيا بشكل رئيسي، وتقدمت به 105 دول بشكل مشترك.

وبهذا القرار أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ 30 مارس/آذار يوماً عالمياً لـ"صفر نفايات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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