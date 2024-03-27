أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا نجحت في شل تحركات تنظيم PKK الإرهابي داخل حدودها.

جاء ذلك في كلمة خلال تجمع انتخابي بولاية ديار بكر جنوبي تركيا، الأربعاء.

وشدد أردوغان على أنهم لن ينحنوا أبداً في مواجهة من يحاولون زعزعة أمن البلاد وسلامتها ورفاهيتها واستقرارها وازدهارها، في وقت تعاني فيه البلدان المحيطة.

وقال: "شللنا تحركات ‘PKK’ الإرهابي داخل حدودنا ونواصل السيطرة على الوضع خارجها خطوة خطوة"

وتنفّذ تركيا عمليات لمكافحة PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول عدة في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.