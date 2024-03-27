سياسة
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أردوغان: تركيا نجحت في شل تحركات تنظيم PKK الإرهابي داخل حدودها
ثمّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نجاح بلاده في شل تحركات تنظيم PKK الإرهابي داخل حدودها، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تواصل السيطرة على الوضع.
أردوغان: تركيا نجحت في شل تحركات تنظيم PKK الإرهابي داخل حدودها
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة خلال تجمع انتخابي بولاية ديار بكر جنوبي البلاد. / صورة: AA
27 مارس 2024

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا نجحت في شل تحركات تنظيم PKK الإرهابي داخل حدودها.

جاء ذلك في كلمة خلال تجمع انتخابي بولاية ديار بكر جنوبي تركيا، الأربعاء.

وشدد أردوغان على أنهم لن ينحنوا أبداً في مواجهة من يحاولون زعزعة أمن البلاد وسلامتها ورفاهيتها واستقرارها وازدهارها، في وقت تعاني فيه البلدان المحيطة.

وقال: "شللنا تحركات ‘PKK’ الإرهابي داخل حدودنا ونواصل السيطرة على الوضع خارجها خطوة خطوة"

وتنفّذ تركيا عمليات لمكافحة PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول عدة في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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