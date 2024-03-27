كشفت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، الأربعاء، تلقيها تهديدات خلال فترة تفويضها، وذلك في أعقاب اتهامها للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وكانت ألبانيز نشرت تقريراً يفيد بأنه توجد أسس معقولة للاعتقاد بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة خلال حملتها العسكرية هناك.

وقدمت الخبيرة في الأمم المتحدة تقريراً عنوانه "تشريح الإبادة الجماعية" لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الثلاثاء وقالت: "إن إسرائيل ترفضه رفضاً قاطعاً".

ولدى سؤالها عما إذا كان عملها على التقرير قد تسبب في تلقيها تهديدات قالت ألبانيز "نعم.. أتلقى تهديدات بالفعل. ليس لدرجة أن أفكر في اتخاذ إجراءات احترازية إضافية بعد. لكن هل يشكل ضغطاً؟ نعم، ولن يغير لا التزامي عملي ولا نتائجه".

وقالت: "كان وقتاً عصيباً.. تعرضت للهجوم الدائم منذ بداية تفويضي".

وانتقدت إسرائيل ألبانيز من قبل وقالت إنها "تنزع الشرعية عن قيام ووجود دولة إسرائيل في حد ذاتها". ونفت ألبانيز الاتهامات.

وقالت ألبانيز: "إن إسرائيل تهدف إلى التدمير المنهجي لجميع سكان غزة أو على الأقل لجزء كبير منهم".

وأكدت أن القادة والجنود الإداريين والعسكريين في إسرائيل شوهوا عمداً مبادئ القانون، من خلال محاولة ارتكاب أعمال عنف وإبادة جماعية وتدمير الشعب الفلسطيني.

وشددت على أنه ليس من المجدي الاكتفاء بإدانة أفعال إسرائيل في غزة والقول إنها "لا تحترم القانون الدولي".