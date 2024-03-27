أعرب وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، الأربعاء، عن تقديره لجهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الأزمة الأوكرانية، ووصفه بأنه "لاعب كبير يحظى بالاحترام في المنطقة والعالم بأسره".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي جرى عقده في بولندا، وشارك فيه عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وأضاف كوليبا، قائلاً: "نحن لا نرفض تدخل أي دولة ترغب بالمساهمة في إنهاء الحرب بيننا وبين روسيا".

وأعرب عن رغبة بلاده في مشاركة الجميع، بما في ذلك الصين وتركيا ودول أخرى في قمة السلام، المزمع عقدها لإنهاء الحرب.

وتابع كوليبا، قائلاً: "حتى الآن تركيا الدولة الوحيدة القادرة على الحديث مع الطرفين الروسي والأوكراني".

وأضاف: "نحن الآن، نركز على عقد قمة السلام التي ستجمع الجميع، وتناقش القضايا العالقة مثل الأمن النووي وحرية الملاحة والملاحة التجارية وتبادل الأسرى، وهو ما لا يمكن لأحد أن يعارضه".

ورفض كوليبا، اتهام بلاده بالضلوع في الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة الروسية الجمعة الماضية.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت السلطات الروسية ارتفاع حصيلة الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة حفلات موسيقية بمدينة كروكوس في العاصمة موسكو إلى 140 قتيلاً و360 مصاباً.

وشهدت روسيا حداداً وطنياً، الأحد، على ضحايا الهجوم الإرهابي، وجرى تنكيس الأعلام، بينما وضع سكان موسكو باقات زهور في قاعة كروكوس، حيث فتح مسلحون النار.

وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي في بيان، الاثنين، باعتقال 11 شخصاً بينهم 4 إرهابيين متورطين بشكل مباشر في الهجوم، وأن الجهود مستمرة للتعرف على المتواطئين معهم.​​​​​​​

والثلاثاء، اتهم رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، الولايات المتحدة وبريطانيا وأوكرانيا بالوقوف وراء الهجوم، لكن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن، الجمعة، مسؤوليته عن الهجوم.