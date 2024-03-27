سياسة
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تقرير أممي: القصف الإسرائيلي بغزة استهدف 212 مدرسة منها 53 دمرت بالكامل
كشف تقرير لمجموعة التعليم في الأرض الفلسطينية المحتلة التي تشارك في قيادتها "يونيسف" ومنظمة إنقاذ الطفولة، أن القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة منذ بدء الحرب استهدف 212 مدرسة بشكل مباشر بينها 53 دمرت بالكامل.
تقرير أممي: القصف الإسرائيلي بغزة استهدف 212 مدرسة منها 53 دمرت بالكامل
القصف الإسرائيلي استهدف 212 مدرسة في غزة بشكل مباشر / صورة: Reuters
27 مارس 2024

كشف تقرير لمجموعة التعليم في الأرض الفلسطينية المحتلة، الأربعاء، أن القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 استهدف 212 مدرسة بشكل مباشر بينها 53 دمرت بالكامل.

وأوضح تقرير المجموعة التي تشارك في قيادتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة إنقاذ الطفولة، أن القصف المكثف على قطاع غزة، وبشكل خاص على المدارس بجميع أشكالها، "أثر على 212 مدرسة بشكل مباشر"، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن صوراً للأقمار الصناعية أظهرت أن "ما لا يقل عن 53 مدرسة دمرت بالكامل" منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وبيّن التقرير أن "ما لا يقل عن 167 مدرسة أخرى تعرضت لأضرار يرجح أن تكون شديدة".

كما أوضح أن الاتجاه المتزايد للهجمات على المرافق المدرسية أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل، وسط القصف الإسرائيلي المكثف من الجو والبر والبحر في معظم أنحاء قطاع غزة.

وكانت محافظة شمال غزة هي الأكثر تضرراً، حيث أصيب أو تضرر نحو 86.2% من المباني المدرسية، بشكل مباشر، تليها محافظتا غزة وخان يونس.

وحسب التقرير، فإن ما لا يقل عن 107 من مدارس الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) أي ما يعادل 57% من مدارس الوكالة، يندرج أيضاً ضمن هذه الفئة، بالإضافة إلى 73% من المدارس الحكومية و55.8% من المدارس الخاصة في القطاع.

كما أفاد التقرير باستخدام 320 مبنى مدرسياً في غزة كملاجئ من قبل النازحين الذين فروا من منازلهم، وأن 188 من تلك الملاجئ أصيبت أيضاً بشكل مباشر أو تضررت.

كما أشار التقرير إلى أن أكثر من 625 ألف طالب وطالبة و22 ألف معلم ومعلمة كانوا يرتادون 563 مبنى مدرسياً قبل الحرب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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