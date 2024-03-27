سياسة
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الاحتلال يعلن مقتل رقيب في صفوف جيشه بغزة وارتفاع الحصيلة إلى 597
ارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 597، عقب مقتل رقيب في الكتيبة 435 لواء غفعاتي في اشتباك جنوبي قطاع غزة.
الاحتلال يعلن مقتل رقيب في صفوف جيشه بغزة وارتفاع الحصيلة إلى 597
أعلن جيش الاحتلال مقتل رقيب في صفوفه إثر اشتباك بقطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ بداية الحرب إلى 597. / صورة: AA
27 مارس 2024

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مقتل رقيب في صفوفه إثر اشتباك بقطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ بداية الحرب إلى 597.

وقال الجيش، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إن "الرقيب في الكتيبة 435 لواء غفعاتي نسيم كحلون (21 عاماً) من مدينة الخضيرة (شمال) قُتل في اشتباك جنوبي قطاع غزة".

ولم يكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي أي ملابسات حول مقتل الرقيب ولا تفاصيل الاشتباك.

وبذلك ترتفع الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش منذ بداية الحرب إلى 597 ضابطاً وجندياً، من بينهم 253 سقطوا منذ بداية الاجتياح البري لقطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخلّفَت الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنى التحتية والممتلكات، فضلاً عن مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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