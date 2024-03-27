سياسة
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فيدان: PKK أصبح يرهب بلداناً تسامحت معه لسنوات
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن تنظيم "PKK" الإرهابي بدأ يرهب البلدان التي تسامحت معه لسنوات طويلة، مشيراً إلى تدخل بلاده مباشرة عقب اندلاع أعمال شغب على يد أنصار التنظيم الإرهابي بقرية شيراتي البلجيكية، حيث معظم السكان من الأتراك.​​​​​​​
فيدان: PKK أصبح يرهب بلداناً تسامحت معه لسنوات
وزير الخارجية التركي: "PKK" يرهب بلداناً تسامحت معه لسنوات / صورة: AA
27 مارس 2024

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن تنظيم "PKK" الإرهابي بدأ يرهب البلدان التي تسامحت معه لسنوات طويلة.

وأشار فيدان في كلمة ألقاها، الأربعاء، خلال مشاركته في مأدبة إفطار رمضاني بمنطقة صاري ير في إسطنبول، إلى أن ما يحدث في أوروبا مؤخراً من أعمال عنف، مدعاة للتفكر وأخذ العبر.

وذكر في هذا السياق قيام أنصار "PKK" الإرهابي بمهاجمة مواطنين أتراك في مدينتين مختلفتين في بلجيكا.

وقال: "فور تلقينا نبأ تعرض مواطنينا لهجمات من أنصار التنظيم الإرهابي، تدخلنا مباشرةً وطلبنا من السلطات البلجيكية التدخل سريعاً، وتحدثت مع نظيرتي البلجيكية (حجة لحبيب) في الليلة نفسها التي وقعت فيها الهجمات، وأبلغتها مطالبنا وحساسيتنا في هذا الشأن".

وأوضح فيدان، أنه بفضل الهدوء الذي تحلى به المواطنون الأتراك وتدخل السلطات البلجيكية، جرت السيطرة على الأحداث قبل أن تتصاعد.

وأكد وزير الخارجية التركي أن بلاده تراقب من كثب الاعتداءات على مواطنيها الذين يعيشون في بلدان أوروبية، مشدداً على أن "تركيا تواصل حماية مواطنيها في الظروف والأحوال كافة".

ووقعت أعمال شغب طوال ليلة أمس الأول الاثنين، على يد أنصار "PKK" الإرهابي بقرية شيراتي، قرب مدينة لييج البلجيكية، حيث معظم السكان من الأتراك.​​​​​​​

وأشعلت المجموعة النار في مبنى "أولكو أوجاكلاري"، كما هاجمت مسجد القرية وحطمت نوافذه، وفق مراسل الأناضول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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