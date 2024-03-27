سياسة
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لبنان.. قتلى وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على الناقورة وطيرحرفا
أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية ومصادر أمنية بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء غارتين إسرائيليتين على استراحة ببلدة الناقورة ومنزل ببلدة طيرحرفا، مشيرة إلى أن بين القتلى مسعفين من الدفاع المدني التابع لإحدى الجمعيات.
لبنان.. قتلى وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على الناقورة وطيرحرفا
قتلى وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على الناقورة وطيرحرفا جنوبي لبنان / صورة: AFP
27 مارس 2024

قُتل 8 أشخاص على الأقل في غارات للاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، على منطقتين جنوبي لبنان، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية ومصادر أمنية.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية (الرسمية) بمقتل 3 أشخاص من مسعفي الدفاع المدني التابع لجمعية خيرية جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على استراحة في بلدة الناقورة، حيث تجمع هؤلاء المسعفون للتوجه إلى بلدة طيرحرفا حيث سقط عدد من القتلى والجرحى جراء غارة إسرائيلية أخرى على منزل في وقت سابق.

وأوضحت الوكالة أن البحث جار عن مفقودين تحت الانقاض. كما أشارت إلى وصول عدد من جرحى غارة الناقورة إلى مستشفيات صور لتلقي العلاج.

وتعرضت بلدة طيرحرفا منذ بدء المواجهات الحدودية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لعشرات الغارات، ما أدى إلى تدمير بعض المنازل بشكل كلي، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

و"تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً، أسفر عن قتلى وجرحى على جانبي "الخط الأزرق" الفاصل، معظمهم في لبنان.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، أن بيروت قدمت 22 شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، منذ بدء "الاعتداءات" الإسرائيلية على لبنان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكدت أن لبنان "وثق عبر هذه الشكاوى، خروقات إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وحض أعضاء مجلس الأمن على إدانة هذه الاعتداءات، وطالبهم بلجم انتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية، والحيلولة دون نشوب حرب إقليمية واسعة النطاق".

وفي 11 أغسطس/آب 2006 تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701 الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، ودعا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات "يونيفيل" الأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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