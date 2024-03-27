سياسة
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منظمات تركية تدعو السلطات البلجيكية لمنع استفزازات "PKK" الإرهابي
دعت منظمات تركية في بلجيكا السلطات المعنية إلى منع الاستفزازات وضمان الأمن على خلفية هجمات لأنصار تنظيم PKK الإرهابي، وعبرت الجالية التركية عن قلقها على أمن وسلامة أبنائها من تلك الهجمات.
منظمات تركية تدعو السلطات البلجيكية لمنع استفزازات "PKK" الإرهابي
منظمات تركية تدعو السلطات البلجيكية لمنع استفزازات "PKK" الإرهابي / صورة: AA
27 مارس 2024

دعت منظمات تركية في بلجيكا السلطات المعنية إلى منع الاستفزازات وضمان الأمن على خلفية هجمات لأنصار تنظيم "PKK" الإرهابي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته 20 منظمة من منظمات المجتمع المدني التابعة للجالية التركية في العاصمة البلجيكية بروكسل، الأربعاء.

وفي كلمة باسم المنظمات، أعرب رئيس جمعية "بيزتورك" صفا أقيول، عن قلق الجالية التركية على أمن وسلامة أبنائها من هجمات أنصار "PKK" الإرهابي.

وقال أقيول إنهم يدعمون الحرب ضد جميع أشكال الإرهاب، ويدينون جميع أعمال العنف، داعياً السلطات البلجيكية إلى زيادة جهودها لضمان الأمن.

وشدد على أن الجالية التركية في بلجيكا ملتزمة الحوار والتعاون بين الثقافات، وأنهم سيتابعون التطورات المتعلقة بالوضع بكل وعي.

بدوره قال رئيس الاتحاد الإسلامي في بلجيكا محمود أونال، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، إن المؤتمر يأتي عقب اعتداء مجموعة من الاستفزازيين على مدنيين أتراك وأماكن عملهم في الأيام الأخيرة.

وأوضح أونال أن نداءهم موجه من أجل السلام للدولة البلجيكية فقط، لأن ضمان الأمن هو مهمة القوات الأمنية البلجيكية.

وبعثت المنظمات التركية أيضاً برسالة إلى وزيرة الداخلية البلجيكية أنيليس فيرليندن، حول الموضوع نفسه.

وقبل يومين، فككت مجموعة من أنصار تنظيم "PKK/YPG" الحواجز أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل وهاجمت قوات الشرطة.

وسار أنصار التنظيم، وكان عددهم نحو 150، في الشارع الذي تقع فيه سفارة تركيا في بروكسل، ثم اتجهوا إلى ساحة شومان، حيث تقع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ليواجه حواجز الشرطة.

كما وقعت أعمال شغب طوال الليل في اليوم نفسه من أنصار التنظيم الإرهابي بقرية شيراتي في مدينة لييج البلجيكية، حيث معظم السكان من الأتراك.

وأشعلت المجموعة النار في مبنى للجالية التركية، وهاجمت مسجد القرية، وحطمت نوافذه، وفق مراسل الأناضول.

وفي أثناء تجولهم في الشوارع غطى عناصر المجموعة وجوههم وردّدوا هتافات مؤيدة للتنظيم الإرهابي، ما أدى إلى إلحاق أضرار بمنازل ومتاجر وسيارات لمواطنين أتراك.

وأفاد شهود عيان بأن الشرطة لم تتدخل في الأحداث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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