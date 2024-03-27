أشاد المشاركون في فاعلية "اليوم العالمي لصفر نفايات في 30 مارس" التي أقيمت في مبنى الأمم المتحدة بولاية نيويورك، بدور تركيا في مشروع "صفر نفايات" بقيادة عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان.

ونُظمت الفاعلية من قِبل البعثة الدائمة لتركيا لدى الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وأدارها جميل أحمد، مدير الشؤون الحكومية الدولية في مكتب برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيويورك.

وبدأت الفاعلية، بعرض فيديو لرفع مستوى الوعي بشأن القضاء على النفايات، وحضرها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس والعديد من المندوبين والممثلين الدبلوماسيين وممثلي المنظمات غير الحكومية والصحفيين.

وعُرض على المشاركين الرسالة المصورة التي أرسلتها عقيلة الرئيس التركي إلى الفاعلية بمناسبة اليوم العالمي لصفر نفايات الذي يصادف يوم 30 مارس من كل عام.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة مصورة أرسلها إلى الفاعلية: "دعونا نلتزم اليوم التخلصَ من عجلة النفايات المدمرة".

وأعرب عن امتنانه لتركيا والسيدة الأولى على رؤيتهما وقيادتهما لمشروع صفر نفايات، مضيفاً: "إن كوكبنا يغرق في أكوام القمامة كل عام".

وأشار غوتيريش إلى أن تراكم القمامة يسبب المرض والوفاة، وأن الاستهلاك المفرط يقتل الناس، داعياً إلى التدخل لحل هذه المشكلة من أجل الإنسانية.

من جانبها أعربت مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيويورك ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة ليجيا نورونها، عن امتنانها لتركيا لدورها القيادي في المشروع.

وفي معرض إشارتها إلى أن التلوث بالنفايات هو أحد الأسباب الرئيسية لأزمة المناخ، قالت نورونها: "يوجد شيء واحد فقط لا يمكننا إعادة استخدامه وإعادة تدويره، وهو الوقت. علينا استغلال الوقت لحل مشكلة التلوث".

بدوره قال مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة سادات أونال: "إن تركيا لعبت دوراً نشطاً في دعم نماذج الاستهلاك والإنتاج المستدامة على المستوى الدولي ورفع مستوى الوعي حول مبادرات صفر نفايات من خلال مشروع "صفر نفايات" الذي بدأ عام 2017 بقيادة أمينة أردوغان".

وأشار أونال إلى أن النفايات أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى تغير المناخ، مبيناً أن مشروع صفر نفايات يجلب معه فرصاً اقتصادية هائلة.

وأكد أن نهج الصفر في النفايات، أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فرانسيس، إنهم يقدّرون جهود تركيا فيما يتعلق بمبادرات القضاء على النفايات.

وأضاف أن مشروع صفر نفايات الذي أطلقته السيدة أمينة أردوغان في بلادها، شجع الجمعية العامة على اعتماد القرار الذي أعلن يوم 30 مارس يوماً عالمياً لصفر نفايات".

ويقوم مشروع "صفر نفايات" على تغيير العادات الاستهلاكية للمواطنين، وفصل المخلفات من المنبع ثم إعادة تدويرها، بهدف الوصول بنسبة إعادة تدوير المخلفات إلى 60% بحلول عام 2030.

ومنتصف ديسمبر/كانون الأول 2022، وافقت الأمم المتحدة على قرار مشروع "صفر نفايات" الذي قدمته تركيا في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي.

وجاءت موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على القرار الذي قدمته تركيا بشكل رئيسي، وتقدمت به 105 دول بشكل مشترك.

وبهذا القرار أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ 30 مارس يوماً عالمياً لـ"صفر نفايات".