تظاهر آلاف الأردنيين، الأربعاء، قرب سفارة إسرائيل بالعاصمة عمان؛ تضامناً مع قطاع غزة، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

وأقيمت المظاهرة بالساحة المقابلة للمسجد الكالوتي بمنطقة الرابية، وعلى بعد مئات الأمتار من مقر السفارة الإسرائيلية لدى المملكة.

وهتف المشاركون للمقاومة كما رفعوا لافتات تندد بالإبادة الجماعية المتواصلة التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة.

وخلّف العدوان والحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".