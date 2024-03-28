أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية مساء الأربعاء، مقتل 9 أشخاص جراء قصف إسرائيلي على جنوبيّ لبنان.

وقالت الوكالة إن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات على بلدتَي الناقورة وطير حرفا في قضاء صور، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص.

ومن بين القتلى مدنيون بينهم مسعفان، و4 عناصر من حزب الله و2 من حركة أمل.

وأعلن الدفاع المدني اللبناني لاحقاً في بيانين منفصلَين، أن "2 من مسعفيه قُتلا جراء القصف الإسرائيلي".

من جهتها أصدرت حركة أمل بياناً أعلنت فيه مقتل اثنين من عناصرها.

وارتفعت بذلك حصيلة القتلى في لبنان جراء القصف الإسرائيلي خلال 24 ساعة إلى 16.

وفي وقت سابق من فجر الأربعاء قتل الجيش الإسرائيلي 7 مسعفين وجرح آخرين في غارة استهدفت مركزاً للجمعية الطبية الإسلامية (تابعة للجامعة الإسلامية) في بلدة الهبارية جنوبي لبنان.

وأكّدَت الجمعية في بيان، أن هذا الاستهداف يمثّل "جريمة نكراء بكل المعايير، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية، ونحمّل الجهة المنفّذة كامل المسؤولية"، داعية السلطات اللبنانية إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة إسرائيل".​​​​​​​

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على جانبَي الحدود.