سياسة
2 دقيقة قراءة
16 في يوم واحد.. قتلى بينهم مسعفون في غارات إسرائيلية على جنوبيّ لبنان
شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مناطق جنوبيّ لبنان، ما أسفر عن مقتل 16 شخصاً خلال يوم واحد، بينهم مدنيون وعناصر من حزب الله وحركة أمل.
16 في يوم واحد.. قتلى بينهم مسعفون في غارات إسرائيلية على جنوبيّ لبنان
آثار القصف الإسرائيلي على مركز للجمعية الطبية الإسلامية في بلدة الهبارية / صورة: AFP
28 مارس 2024

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية مساء الأربعاء، مقتل 9 أشخاص جراء قصف إسرائيلي على جنوبيّ لبنان.

وقالت الوكالة إن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات على بلدتَي الناقورة وطير حرفا في قضاء صور، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص.

ومن بين القتلى مدنيون بينهم مسعفان، و4 عناصر من حزب الله و2 من حركة أمل.

وأعلن الدفاع المدني اللبناني لاحقاً في بيانين منفصلَين، أن "2 من مسعفيه قُتلا جراء القصف الإسرائيلي".

من جهتها أصدرت حركة أمل بياناً أعلنت فيه مقتل اثنين من عناصرها.

وارتفعت بذلك حصيلة القتلى في لبنان جراء القصف الإسرائيلي خلال 24 ساعة إلى 16.

وفي وقت سابق من فجر الأربعاء قتل الجيش الإسرائيلي 7 مسعفين وجرح آخرين في غارة استهدفت مركزاً للجمعية الطبية الإسلامية (تابعة للجامعة الإسلامية) في بلدة الهبارية جنوبي لبنان.

وأكّدَت الجمعية في بيان، أن هذا الاستهداف يمثّل "جريمة نكراء بكل المعايير، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية، ونحمّل الجهة المنفّذة كامل المسؤولية"، داعية السلطات اللبنانية إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة إسرائيل".​​​​​​​

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على جانبَي الحدود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us