قال الجيش الأمريكي ليل الأربعاء إنّه دمّر أربع طائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون من اليمن تجاه سفينة حربية أمريكية في البحر الأحمر.

وكشفت القيادة العسكريّة الأمريكيّة الوسطى (سنتكوم) في بيان على منصة إكس أنّ قوّاتها "تمكّنَت من تحديد وتدمير أربع طائرات مسيَّرة بعيدة المدى أطلقها من اليمن الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران"، على حد تعبيرها.

وأوضح البيان أنّ إسقاط الطائرات المسيرة جرى قرابة الثانية من فجر الأربعاء (الثلاثاء 23:30ت.غ).

وأضافت سنتكوم أنّ "هذه الطائرات المسيّرة كانت تستهدف سفينة حربية أمريكية"، مشيرة إلى أنّه "لم يُبلَغ عن وقوع أيّ إصابات أو أضرار" جرَّاء تدمير هذه المسيّرات.

وأكّد البيان أنّ إسقاط هذه المسيّرات يأتي "دفاعاً عن النفس ضمن منطقة البحر الأحمر" وتَبيَّن أنّها "تمثّل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيَّراتٍ سفنَ شحن إسرائيلية أو مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، مؤكّدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري يشنّ التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردّاً على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل بردّ من الجماعة من حين إلى آخَر.

ومع تَدّخُّل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحىً تصعيدياً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر السفن الأمر يكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، و فق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى ارتكابها "إبادة".