سياسة
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زيلينسكي يطلب طائرات F-16.. وبوتين: لن تغيّر الوضع في ساحة الحرب
دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه الغربيين مجدداً إلى "تسريع تسليم" بلاده طائرات F-16، فيما قال الرئيس فلاديمير بوتين إنه إذا زوّدَت الدول الغربية أوكرانيا بتلك المقاتلات فإنها لن تغير الوضع في ساحة الحرب.
زيلينسكي يطلب طائرات F-16.. وبوتين: لن تغيّر الوضع في ساحة الحرب
فولوديمير زيلينسكي دعا حلفاءه الغربيين إلى "تسريع تسليم" بلاده طائرات F-16 / صورة: Reuters
28 مارس 2024

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه إذا زوّدَت الدول الغربية أوكرانيا بمقاتلات F-16 فإن تلك الطائرات لن تغيّر الوضع في ساحة الحرب.

جاء ذلك في حديث لبوتين أمام الطيارين العسكريين الأربعاء وفق ما نقلته وكالات أنباء روسية.

وذكرت الوكالات أن بوتين قال إن المقاتلات يمكنها حمل أسلحة نووية، وسيتعيّن على موسكو أن تأخذ ذلك في الاعتبار في تخطيطها العسكري.

جاءت تصريحات بوتين أمام الطيارين خلال اجتماع شمالي موسكو في أعقاب تعليقات لوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قال فيها إن الطائرات يتعين أن تصل إلى أوكرانيا في الأشهر المقبلة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جدّد في وقت سابق الأربعاء دعوة حلفائه الغربيين إلى "تسريع تسليم" بلاده طائرات مقاتلة من طراز F-16 بالإضافة إلى منظومات باتريوت.

وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: "تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا وتسريع تسليم أوكرانيا طائرات F-16 مهمّتان حيويتان".

وأضاف: "لا مبرّر منطقياً لعدم تغطية صواريخ باتريوت الموجود كثير منها حول العالم، سماء خاركيف وغيرها من المدن والبلدات التي يهاجمها الإرهابيون الروس".

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلّي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة "تَدخُّلاً" في سيادتها.​​​​​​​​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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