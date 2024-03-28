نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الخميس، اقتحامات لمدن وبلدات الضفة الغربية، أسفرت عن إصابة فلسطينيين، تزامناً مع إصابة 3 إسرائيليين على الأقلّ في هجوم مسلح على حافلة وسيارات شمالي أريحا.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا شمالي القدس، ومدينة ومخيم جنين (شمال)، وحيّ شويكة بمحافظة طولكرم (شمال)، وبلدات بمحافظتَي الخليل وبيت لحم (جنوب).

واندلعت اشتباكات عنيفة بمخيم قلنديا، استخدم خلالها جيش الاحتلال الرصاص الحيّ وقنابل الغاز.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لاحقاً، أن طواقمها "تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحيّ خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس".

وفي حي شويكة شن جيش الاحتلال عمليات دهم لعدد من المنازل، واعتقل عدداً من الفلسطينيين.

كما اقتحم عدة أحياء في مدينة جنين، وحاصر منزلاً في مخيمها قبل أن يعتقل أحد ساكنيه.

​​​​​​​وأشار الشهود إلى وقوع اشتباك مسلح بين فلسطينيين وجيش الاحتلال في المدينة.

ومساء أمس الأربعاء استُشهد شابّ فلسطيني متأثراً بإصابته الحرجة، جراء قصف طائرة إسرائيلية مسيرة على مخيم جنين صباحاً.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت صباحاً استشهاد شابين فلسطينيين من مخيم العين في نابلس، ومخيم جنين، جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من الشبان أمام منزل في حارة الدمج. كما استُشهد شابّ فلسطيني ثالث برصاص الاحتلال في مدينة جنين.

هجوم أريحا

في غضون ذلك، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 3 مستوطنين على الأقل، في عملية إطلاق نار استهدفت سيارات وحافلة إسرائيلية قرب بلدة العوجا شمالي مدينة أريحا في غور الأردن، صباح اليوم الخميس.

وأفادت "نجمة داود الحمراء" في منشور على منصة إكس، بأن طواقمها قدمت الإسعاف لـ3 إسرائيليين أصيبوا في إطلاق نار على مركبتين بالقرب من بلدة العوجا في الضفة الغربية، موضحة أن إصابة أحدهم كانت متوسطة والآخرين في حالة طفيفة.

وقال جيش الاحتلال إنّ قواته وصلت إلى مكان الحادثة وأغلقت المنطقة وباشرت عمليات التمشيط بحثاً عن منفذي الهجوم.

يأتي ذلك في وقت يصعّد فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال وقتل في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على وقع حرب مدمّرة يشنّها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.