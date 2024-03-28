كشف مكتب النيابة العامة في منطقة فوبرتال الألمانية، أن الحريق الذي اندلع في مبنى من 4 طوابق في مدينة زولينغن، وأودى بحياة 4 مواطنين بلغاريين من أصل تركي من عائلة واحدة، كان "متعمَّداً".

وقال المكتب الأربعاء، إن التقرير الأولي الذي أعدته النيابة العامة بشأن الحريق الذي نشب ليلة الأحد الماضي، بدأ في الدرج الخشبي للمبنى.

وذكر البيان أنه عُثر على بعض الأدلة التي تشير إلى أن الحريق اندلع نتيجة حرق متعمد.

يُذكر أن الحريق الذي اندلع في مبنى من 4 طوابق، أودى بحياة 4 أشخاص من عائلة واحدة هما زوجان وطفلان، وأصيب 9 أشخاص، اثنان منهم في حالة خطيرة.