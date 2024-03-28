أُصيب 3 موظفين في مطار شارل ديغول بالعاصمة الفرنسية باريس، جرَّاء أعمال عنف وأحداث شغب لمجموعة من أنصار تنظيم PKK الإرهابي.

وحسب وسائل إعلام فرنسية، نقلت السلطات المحلية عضو تنظيم PKK الإرهابي فيراز كوركماز، إلى المطار تمهيداً لترحيله إلى تركيا.

وأضافت أن مجموعة تضمّ نحو 20 من أنصار التنظيم الإرهابي، دهموا المطار واعتدوا على موظفي القسم المعنيّ بشؤون الترحيل، كما اعتدوا على موظفين مدنيين في أقسام أخرى من المطار.

وأُصيبَ 3 موظفين بالمطار نتيجة أعمال العنف، قبل أن تتدخل فرق من الجيش وتُحكِم السيطرة على الوضع.

وبحسب الأناضول، تمَّت عملية إعادة الإرهابي كوركماز إلى تركيا.